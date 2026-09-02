La UIA alertó por la pérdida de 90.000 empleos industriales y pidió medidas para recuperar la actividad

La Unión Industrial Argentina (UIA) aprovechó la celebración por el Día de la Industria para poner números al momento que atraviesa el sector. Su presidente, Martín Rappallini , aseguró que desde agosto de 2023 se perdieron 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados y advirtió que la producción fabril todavía se encuentra un 10% por debajo de los niveles de 2022.

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El planteo fue realizado durante un acto en la planta de Laboratorio Elea, donde no hubo representantes del Poder Ejecutivo. Allí, el dirigente pidió construir un “puente” entre la economía que Argentina busca dejar atrás y un modelo más competitivo, pero sostuvo que la transición necesita herramientas que permitan sostener la actividad y evitar una mayor pérdida de empresas y empleo.

Según expuso, la situación es especialmente compleja en algunos rubros industriales, con caídas de producción de entre 25% y 30% . Para la central fabril, el desafío combina tres frentes: recuperar actividad, enfrentar una competencia internacional cada vez mayor y reducir los costos internos que condicionan a las empresas.

Rappallini también buscó poner en valor el aporte del sector al proceso de desaceleración de los precios. Indicó que, durante los últimos dos años, los precios industriales aumentaron alrededor de 140% , por debajo del incremento cercano al 190% del nivel general y del 400% registrado en algunos servicios.

Uno de los principales pedidos estuvo vinculado con el acceso al crédito . Rappallini sostuvo que la marcha de la economía no debería evaluarse únicamente a partir de la inflación y reclamó instrumentos para financiar capital de trabajo, inversión, vivienda y consumo sin poner en riesgo el equilibrio fiscal.

La UIA también insistió sobre el denominado “costo argentino” y propuso avanzar hacia un Pacto Fiscal Industrial Federal entre Nación, provincias y municipios que permita reducir progresivamente impuestos y tasas que afectan directamente a la producción.

Entre los tributos mencionados aparecen Ingresos Brutos, Sellos, tasas municipales, el impuesto al cheque y la carga sobre las ganancias empresariales. Según un informe citado por la entidad, la presión fiscal sobre el sector formal argentino alcanzaría el 56%.

Rappallini respaldó además herramientas como el RIGI para atraer grandes inversiones, aunque pidió que las condiciones competitivas puedan extenderse también al resto del entramado productivo y a las pequeñas y medianas empresas.

Otro de los puntos de preocupación fue la competencia desleal. La central fabril advirtió por el crecimiento de productos que ingresan por circuitos irregulares, la subfacturación y las diferencias entre las exigencias que deben cumplir las compañías nacionales y algunos bienes importados.

Energía, deudas e infraestructura

La energía fue otro de los ejes del discurso. El titular de la UIA pidió aprovechar Vaca Muerta no solamente para exportar hidrocarburos, sino también para impulsar una mayor producción industrial, y alertó por el fuerte incremento de las facturas que enfrentaron varias empresas.

Según explicó, algunas pymes llegaron a recibir costos de gas y electricidad tres o cinco veces superiores, situación que la entidad considera difícil de absorber sin afectar producción, precios o empleo.

La agenda industrial incluyó además reclamos vinculados con la morosidad de las empresas, la posibilidad de reprogramar deudas bancarias y fiscales, acelerar devoluciones de saldos a favor y evitar embargos que puedan profundizar las dificultades financieras.

También se planteó la necesidad de mejorar infraestructura y continuar con la modernización laboral. En ese sentido, Rappallini valoró los cambios legislativos recientes, pero consideró necesario seguir avanzando en la actualización de convenios colectivos y en la reducción de la litigiosidad.

En el cierre, el presidente de la UIA pidió además bajar el nivel de confrontación hacia el empresariado y reivindicó el peso del sector en la economía. Según los números expuestos durante el encuentro, la industria representa alrededor del 18% del PBI, el 20% del empleo y el 30% de la recaudación nacional.

Para la central fabril, el debate ya no pasa solamente por la situación de un sector particular, sino por definir qué lugar tendrá la industria dentro del modelo productivo argentino de los próximos años.