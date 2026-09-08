El dólar mayorista subió por segunda jornada consecutiva y se consolidó por encima de los $1.510

El mercado local espera flujos más favorables en septiembre y pone el foco en el IPC de agosto.

El dólar mayorista cayó este martes tras subir al inicio de la semana y sostuvo una brecha con el techo de la banda del 25%, por lo que opera con relativa calma y lejos del techo de la banda cambiaria. En la mañana, las primeras puntas de venta operaron en torno a $1.510, por debajo del cierre del viernes.

Así, el tipo de cambio mayorista trepó 0,03% (-$0,5) hasta los $1.512, lo que supone una brecha de hasta 4,8% con los dólares financieros. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s393,3 millones.

En tanto, los contratos de futuros cerraron estables en los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.527 para fines de septiembre y en torno a $1.609,5 en diciembre. La rueda totalizó unos u$s668 millones.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.530 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se ubicó en los $1.989. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.529,40 para la venta.

A cuánto cotizó el dólar blue y el dólar MEP en San Juan Entre los paralelos, el MEP opera a $1.523,09, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.586,10. En tanto, el dólar blue escaló a $1.545 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. En San Juan el dólar blue cotizó en $1.505 para la compra y $1.565 para la venta.