    • 8 de septiembre de 2026 - 17:17

    El dólar mayorista subió por segunda jornada consecutiva y se consolidó por encima de los $1.510

    El mercado local espera flujos más favorables en septiembre y pone el foco en el IPC de agosto.

    Dólar.&nbsp;

    Dólar. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar mayorista cayó este martes tras subir al inicio de la semana y sostuvo una brecha con el techo de la banda del 25%, por lo que opera con relativa calma y lejos del techo de la banda cambiaria. En la mañana, las primeras puntas de venta operaron en torno a $1.510, por debajo del cierre del viernes.

    Leé además

    la industria y la construccion sufrieron una fuerte caida en julio y golpean a la actividad economica

    La industria y la construcción sufrieron una fuerte caída en julio y golpean a la actividad económica

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La inflación en CABA bajó al 1,7% y ahora todas las miradas apuntan al INDEC.

    La inflación en CABA bajó al 1,7% en agosto y da una señal antes del dato nacional

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Así, el tipo de cambio mayorista trepó 0,03% (-$0,5) hasta los $1.512, lo que supone una brecha de hasta 4,8% con los dólares financieros. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s393,3 millones.

    En tanto, los contratos de futuros cerraron estables en los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.527 para fines de septiembre y en torno a $1.609,5 en diciembre. La rueda totalizó unos u$s668 millones.

    A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.530 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se ubicó en los $1.989. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.529,40 para la venta.

    A cuánto cotizó el dólar blue y el dólar MEP en San Juan

    Entre los paralelos, el MEP opera a $1.523,09, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.586,10. En tanto, el dólar blue escaló a $1.545 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. En San Juan el dólar blue cotizó en $1.505 para la compra y $1.565 para la venta.

    El esquema de bandas, además, seguirá ajustándose durante septiembre de acuerdo con la inflación de julio. Con una actualización mensual del 2,1%, el techo se ubicó este martes en $1.890,37 y se proyecta que llegue a $1.919,39 hacia fin de mes. El piso, en tanto, se encuentra actualmente en $735,64.

    La primera semana de septiembre el tipo de cambio había acumulado una baja del 0,3% y había terminado en $1.508, con tres ruedas consecutivas de retrocesos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Heladas en San Juan.

    Heladas de hasta -7°C golpearon la producción de San Juan: el mayor daño se concentra en los brotes de vid

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cuyo apuesta a educar sobre el rol de los minerales en la vida cotidiana

    Cuyo apuesta a educar sobre el rol de los minerales en la vida cotidiana

    plazo fijo: banco por banco, cuales pagan mas y cuanto rinde depositar 1 millon de pesos

    Plazo fijo: banco por banco, cuáles pagan más y cuánto rinde depositar 1 millón de pesos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el dolar blue comenzo la semana en alza: a cuanto cerro en san juan

    El dólar blue comenzó la semana en alza: a cuánto cerró en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo