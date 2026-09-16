La inflación mayorista se aceleró al 2,1% en agosto y cortó cuatro meses de desaceleración

Tras cuatro meses consecutivos de desaceleración, la inflación mayorista volvió a acelerarse en agosto y alcanzó el 2,1%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el indicador cortó la tendencia a la baja que traía desde abril y acumuló una variación interanual del 29,8% frente al mismo mes del año pasado.
Con este registro, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) marcó su nivel más elevado desde mayo, mes en el que había anotado un 2,5%. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el índice oficial registra un incremento del 19,1% en comparación con el mismo período de 2025.
El impacto de los productos importados y nacionales
El repunte mensual del 2,1% en el nivel general del IPIM fue consecuencia directa de un incremento del 2,1% en los "Productos nacionales" y de un alza más marcada del 2,9% en los "Productos importados".
Dentro de la producción nacional, las divisiones que ejercieron mayor incidencia positiva (p.p.) sobre el índice general fueron:
Petróleo crudo y gas: 0,71 p.p.
Productos agropecuarios: 0,25 p.p.
Alimentos y bebidas: 0,17 p.p.
Productos refinados del petróleo: 0,14 p.p.
Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,10 p.p.
Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) mostró un aumento del 2,3% en el período, impulsado por una suba del 2,2% en los productos nacionales y del 3% en los importados. En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también arrojó un incremento del 2,3%, reflejando un fuerte salto del 4,6% en los productos primarios frente al 1,3% de los manufacturados y la energía eléctrica.
Por encima de la inflación minorista
La suba mayorista de agosto se ubicó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer la semana pasada. El IPIM quedó 0,4 puntos porcentuales arriba de la inflación minorista, que en el mismo mes se había ubicado en el 1,7%.
El dato oficial interrumpe el sendero a la baja que el indicador mayorista venía mostrando desde el pico de abril (5,2%), pasando por la desaceleración de mayo (2,5%), junio (1,1%) y julio (0,8%), mes en el que había registrado su marca mínima.
Ante este escenario, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para detallar y analizar los principales factores que potenciaron la aceleración de los precios mayoristas durante el último mes.