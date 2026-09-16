La inflación mayorista se aceleró al 2,1% en agosto y cortó cuatro meses de desaceleración

Tras cuatro meses consecutivos de desaceleración, la inflación mayorista volvió a acelerarse en agosto y alcanzó el 2,1%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el indicador cortó la tendencia a la baja que traía desde abril y acumuló una variación interanual del 29,8% frente al mismo mes del año pasado.

Las 10 claves del Presupuesto 2027: qué proyecta el Gobierno para el dólar, la inflación y la actividad económica

Con este registro, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) marcó su nivel más elevado desde mayo, mes en el que había anotado un 2,5%. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el índice oficial registra un incremento del 19,1% en comparación con el mismo período de 2025.

El repunte mensual del 2,1% en el nivel general del IPIM fue consecuencia directa de un incremento del 2,1% en los "Productos nacionales" y de un alza más marcada del 2,9% en los "Productos importados".

Dentro de la producción nacional, las divisiones que ejercieron mayor incidencia positiva (p.p.) sobre el índice general fueron:

Productos agropecuarios: 0,25 p.p.

Alimentos y bebidas: 0,17 p.p.

Productos refinados del petróleo: 0,14 p.p.

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,10 p.p.

Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) mostró un aumento del 2,3% en el período, impulsado por una suba del 2,2% en los productos nacionales y del 3% en los importados. En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también arrojó un incremento del 2,3%, reflejando un fuerte salto del 4,6% en los productos primarios frente al 1,3% de los manufacturados y la energía eléctrica.

Por encima de la inflación minorista

La suba mayorista de agosto se ubicó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer la semana pasada. El IPIM quedó 0,4 puntos porcentuales arriba de la inflación minorista, que en el mismo mes se había ubicado en el 1,7%.

El dato oficial interrumpe el sendero a la baja que el indicador mayorista venía mostrando desde el pico de abril (5,2%), pasando por la desaceleración de mayo (2,5%), junio (1,1%) y julio (0,8%), mes en el que había registrado su marca mínima.

Ante este escenario, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para detallar y analizar los principales factores que potenciaron la aceleración de los precios mayoristas durante el último mes.