El dólar blue subió en San Juan y el oficial se mantuvo estable, lejos del techo de la banda

El mercado cambiario volvió a mostrar señales de estabilidad, aunque con movimientos diferentes entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas . El tipo de cambio mayorista retrocedió $1,50 y terminó la jornada en $1.506,50, mientras que en San Juan el dólar blue subió y llegó a $1.520 para la compra y $1.580 para la venta.

Dólar: el mayorista cerró debajo de $1.510 y en San Juan el dólar blue llegó a $1.575

En el segmento minorista, el dólar cerró a $1.530 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio de las entidades relevado por el Banco Central terminó en $1.532,20. Con estos valores, el dólar tarjeta se ubicó en $1.989.

La cotización mayorista se mantiene además considerablemente por debajo del límite superior del esquema cambiario. El techo de la banda para esta jornada se ubicó en $1.894,30, por lo que el dólar mayorista quedó a un 25,74% de ese nivel.

Mientras el segmento oficial permaneció prácticamente estable, las cotizaciones alternativas presentaron señales mixtas. El dólar blue alcanzó los $1.560 en el mercado general, su valor más elevado en casi un mes, y en San Juan se ubicó en $1.520 comprador y $1.580 vendedor.

Por su parte, el contado con liquidación (CCL) operó en torno a los $1.594,41, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.530,88.

En el mercado de futuros, en tanto, los contratos registraron bajas generalizadas. Para diciembre, las operaciones ubicaron el tipo de cambio mayorista en torno a $1.601, una referencia que refleja, al menos por ahora, expectativas de una depreciación gradual y sin un salto brusco hacia el cierre del año.

El BCRA redujo el ritmo de compra de dólares

La estabilidad cambiaria se da en paralelo con una desaceleración en la acumulación de reservas del Banco Central. Según un análisis de Max Capital citado en el mercado, la autoridad monetaria adquirió apenas US$5 millones durante el viernes, pese al elevado volumen operado.

Con esa compra, las adquisiciones acumuladas durante 2026 llegaron a US$14.229 millones. Además, el promedio móvil de cinco días descendió hasta los US$8 millones diarios, mientras que las reservas brutas finalizaron en US$50.469 millones.

Esta dinámica vuelve a poner el foco sobre la disponibilidad de dólares durante los próximos meses. La liquidación del sector agropecuario suele perder intensidad hacia la última parte del año, aunque ese menor ingreso podría encontrar cierto respaldo en las exportaciones de energía y minería y en los dólares provenientes de colocaciones de deuda privada y provincial.

Inflación y bandas cambiarias: qué puede pasar en octubre

Otro de los puntos que comenzó a seguir de cerca el mercado es el impacto de la inflación de agosto sobre las bandas cambiarias. El IPC registró un aumento del 1,66% mensual, y ese porcentaje será utilizado para actualizar los límites correspondientes a octubre.

De acuerdo con el mecanismo vigente, el techo de la banda pasaría de $1.919,63 a fines de septiembre a $1.951,50 al cierre de octubre, una diferencia cercana a $32.

El sistema contempla un rezago de dos meses: la inflación de julio determinó la actualización de septiembre, mientras que el dato de agosto será utilizado para establecer los límites de octubre.

Con el dólar mayorista alrededor de $1.507,50, la cotización se encuentra unos $444 por debajo del techo previsto para fines de octubre. Para llegar a los $1.951,50 desde esos niveles debería producirse una suba cercana al 29,5%.

La distancia entre ambas referencias muestra que, por el momento, el tipo de cambio mayorista continúa alejado de la zona superior de la banda, donde el Banco Central tendría que intervenir mediante la venta de reservas.

Qué proyectan los analistas para el dólar a fin de año

Las estimaciones privadas tampoco contemplan, en principio, un acercamiento inmediato del dólar al techo de la banda. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó un tipo de cambio promedio de $1.530 para septiembre, $1.565 para octubre y $1.600 para noviembre.

Para diciembre, el relevamiento ubicó la cotización esperada en $1.630, una cifra que representó una corrección a la baja de $22,20 respecto de la encuesta anterior y que implica una variación interanual estimada del 12,6%.

Por otro lado, el último relevamiento de FocusEconomics, que reúne proyecciones de economistas de bancos y consultoras locales e internacionales, ubicó el consenso para el dólar mayorista en $1.645,20 hacia fines de diciembre, prácticamente en línea con los $1.648 previstos anteriormente.

Así, mientras el dólar oficial continúa operando con relativa estabilidad y lejos del techo de la banda, el comportamiento del blue en San Juan y la menor velocidad de compras del BCRA mantienen la atención puesta sobre la evolución del mercado cambiario durante los próximos meses.