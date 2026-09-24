Milei en Nueva York: "Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia"

Javier Milei dejó este jueves una de las definiciones económicas más fuertes de su gira por Estados Unidos. Durante una exposición ante empresarios, banqueros e inversores en The Economic Club of New York , aseguró que una eventual continuidad de su gobierno después de las elecciones de 2027 abriría paso a un año de crecimiento sin precedentes. “Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina” , afirmó.

Javier Milei cierra su gira por Nueva York con una reunión con Netanyahu y una exposición ante inversores

El mandatario habló ante unas 160 personas durante su última jornada en Nueva York, donde participó además de la Asamblea General de Naciones Unidas y mantuvo reuniones políticas y empresariales. The Economic Club of New York es una institución privada y no partidaria fundada en 1907 que reúne habitualmente a referentes del mundo financiero, empresarial, académico y político.

Durante su presentación, Milei sostuvo que el crecimiento no estaría limitado a los mercados financieros, sino que también alcanzaría a la economía real. “No solo en términos financieros, sino también en economía real” , señaló, y puso especialmente el foco en sectores vinculados con Vaca Muerta, la minería y la energía .

Según el Presidente, las inversiones en esas áreas ya avanzan y podrían acelerarse durante los próximos años. También afirmó que la Argentina atraviesa un período prolongado de expansión y defendió el rumbo económico aplicado por su administración.

La afirmación sobre 2028 constituye una proyección política y económica del propio Milei , condicionada además a una eventual reelección en 2027. No se trata de una estimación oficial consensuada ni de una previsión actualmente compartida por analistas privados.

Qué muestran hoy los números de la economía

El contexto económico actual presenta señales mixtas. El último informe del INDEC, publicado el 17 de septiembre, mostró que el Producto Interno Bruto creció 2% interanual durante el segundo trimestre de 2026, aunque en la comparación desestacionalizada con los primeros tres meses del año registró una caída del 0,6%.

Por su parte, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central —elaborado con pronósticos de 47 consultoras, centros de investigación y entidades financieras— proyectó para 2026 un crecimiento promedio del PIB del 2,1%, después de sucesivas revisiones a la baja durante los últimos meses. El mismo informe estimó una recuperación trimestral de 1,1% para el tercer trimestre y de 1,3% para el cuarto.

Ese relevamiento también proyectó exportaciones por casi US$101.000 millones y un superávit comercial anual cercano a US$25.000 millones para 2026.

La economía, en el centro de la estrategia rumbo a 2027

La declaración de Milei se produjo mientras el Gobierno comienza a colocar cada vez más explícitamente a la economía como uno de los principales ejes de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Durante los últimos días, el Presidente defendió en Nueva York la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y el crecimiento de las exportaciones como pilares de su programa. También aseguró que mantendrá el rumbo económico más allá del calendario electoral.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también mantuvo encuentros con inversores durante la visita a Estados Unidos y sostuvo que el Gobierno pretende conservar una política fiscal y monetaria prudente en los próximos meses.

Milei tiene mandato hasta diciembre de 2027 y todavía no existe una candidatura formalizada para las próximas elecciones presidenciales. Su declaración en Nueva York fue una de las referencias más directas que realizó hasta ahora sobre una eventual reelección y sobre el escenario económico que proyecta para un segundo mandato.