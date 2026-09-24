Misterio en la alta montaña: descubren geoglifos gigantes en la Cordillera del Tigre

Especialistas argentinos y españoles estudian un conjunto inédito de círculos y pasillos de piedra hallados en la alta montaña mendocina. Analizan si se trata de un centro ceremonial prehispánico.

Un imponente y enigmático conjunto de estructuras de piedra fue descubierto en un sector remoto de la Cordillera del Tigre, en la alta montaña de Mendoza. El hallazgo, calificado como inédito para la arqueología regional, se detectó inicialmente a través de imágenes satelitales y despertó el asombro de la comunidad científica debido a su particular diseño, apreciable en su totalidad únicamente desde una perspectiva aérea.

Claves del descubrimiento Origen satelital: La travesía comenzó en mayo de 2025 , cuando el andinista mendocino Carlos Gobbi examinaba la zona mediante herramientas cartográficas digitales y distinguió formas geométricas que contrastaban con la disposición natural del terreno.

Ubicación extrema: El sitio se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar , en un área de difícil acceso caracterizada por la escasez de agua y la falta de comunicación.

Llegada al territorio: Tras dos intentos fallidos debido a las condiciones climáticas y geográficas, una expedición integrada por Gobbi, Adrián Radich y Gabriel Orofino logró pisar el lugar el 14 de febrero de 2026, tras cuatro días de travesía. Arquitectura y características del sitio A ras del suelo, el conjunto arquitectónico se compone de pircas de piedra, pasillos y sectores excavados. Entre los elementos identificados destacan:

Grandes círculos: Estructuras circulares conectadas mediante corredores, con diámetros que oscilan entre los 27 y los 35 metros .

Zanjas y muros: Piedras parcialmente enterradas e integradas a zanjas con similitudes a canales o acequias, combinadas con muros levantados sobre la superficie. En el mapa de la ciencia: El proyecto ArqueoAndes El estudio formal del sitio está contenido en ArqueoAndes, un proyecto binacional que nuclea a investigadores de Argentina y España con la participación de especialistas del Ianigla (Conicet) y de la Universidad de Jaén enfocado en analizar la transformación del paisaje de la alta montaña y las ocupaciones humanas históricas.

Si bien la forma en que el diseño se revela desde las alturas propició la inevitable comparación con las Líneas de Nazca de Perú, los investigadores mantienen una postura cautelosa:

"No hay antecedentes en notas ni en publicaciones. Es un hallazgo inédito para la arqueología. No es un sitio arqueológico común, no hay otro igual en Mendoza", señalaron los investigadores a cargo.