El INDEC difunde el dato de pobreza del primer semestre: estiman que rondará el 30%

El organismo publicará este jueves a las 16 el índice de pobreza e indigencia correspondiente a enero-junio de 2026. Las proyecciones privadas anticipan una suba respecto del 28,2% registrado en el segundo semestre de 2025.

El INDEC dará a conocer este jueves el dato oficial de pobreza e indigencia del primer semestre de 2026, una medición que permitirá conocer cómo evolucionaron los ingresos de los hogares frente al costo de las canastas básicas durante los primeros seis meses del año. La publicación está prevista para las 16.

La última medición oficial había ubicado la pobreza en 28,2% durante el segundo semestre de 2025, equivalente a casi 13 millones de personas, mientras que la indigencia alcanzó el 6,3%. Ese registro había marcado el nivel más bajo de pobreza en siete años.

A la espera del nuevo informe, distintas estimaciones privadas anticipan que el indicador podría ubicarse en torno al 30%, lo que implicaría un incremento respecto del cierre de 2025. El economista Martín González-Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella, proyectó una tasa de 31,3% para el primer semestre, mientras que otras estimaciones ubican el índice cerca del 30%.

En el caso de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Observatorio de la Deuda Social estimó que la pobreza alcanzó el 30% durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia se ubicó en torno al 6,5%. Para este análisis, el comportamiento del indicador mostraría un freno a la tendencia descendente que se había registrado desde la segunda mitad de 2024.

Entre los factores señalados por los especialistas aparecen la evolución de los ingresos familiares frente al costo de vida, el aumento de las tarifas de servicios y transporte, la informalidad laboral y el comportamiento de jubilaciones, pensiones y asignaciones. También mencionan un menor ritmo de crecimiento de la actividad económica y una recuperación de los ingresos que no habría sido homogénea entre los distintos sectores.