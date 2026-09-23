Pluriempleo en Argentina: más de 2 millones de personas tienen dos o más trabajos para llegar a fin de mes

El mercado laboral argentino atraviesa una transformación profunda marcada por la necesidad de rebusque y la pérdida de ingresos. Según un reciente análisis de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, elaborado por la consultora C-P junto a la Fundación Friedrich Ebers Stiftung, más de 2 millones de personas en el país tienen más de un empleo, lo que representa aproximadamente al 10% de la población económicamente activa.

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Si bien se trata de un fenómeno con raíces en la prolongada década de estancamiento económico nacional, los especialistas advierten que cobró mayor intensidad y se consolidó en los últimos años, impulsado por la flexibilización laboral a través de plataformas digitales (como Uber o Rappi) y una fuerte caída en el poder adquisitivo.

El informe detalla que el pluriempleo es un proceso en constante ascenso: en los últimos ocho años su incidencia trepó tres puntos porcentuales, pasando del 8,7% del total de ocupados en 2017 al 11,5% (niveles máximos de la serie registrados tanto en 2024 como en el actual 2025).

Federico Pastrana, economista y director de C-P, explicó que el modelo económico actual "ajusta por desempleo e informalidad". A esto se le suma el deterioro salarial registrado por organismos oficiales: los sueldos del sector privado formal acumulan caídas significativas, mientras que en el sector público el retroceso se profundiza aún más. Paralelamente, la informalidad laboral se ubica en torno al 37,9%, el nivel más alto de los últimos 18 años.

"La informalidad lo que hace es reproducir ingresos bajos, porque los salarios en la informalidad y el cuentapropismo son muy inferiores. Eso es compatible con el pluriempleo: la gente tiene que trabajar en más lugares para complementar esos ingresos", detalló Pastrana, y descartó un cambio de tendencia a corto plazo sin modificaciones estructurales en el esquema económico.

¿Quiénes son los trabajadores pluriempleados?

La investigación profundizó en el perfil sociodemográfico de quienes sostienen más de una ocupación en el país, arrojando los siguientes datos clave:

Estructura familiar: El 81% cuenta con dos ocupaciones y el 63% son jefes o jefas de hogar.

Género y región: La participación de las mujeres es mayoritaria (56%), y más de la mitad de los casos (54%) se concentra geográficamente en el Gran Buenos Aires.

Edad y educación: El fenómeno se intensifica en la etapa de mayor madurez laboral (entre los 35 y 49 años) y crece a medida que aumenta el nivel educativo, alcanzando un pico del 42% en personas con educación superior completa.

Condición laboral y horas: El 54% de los pluriempleados son asalariados (destacándose un 24% que pertenece al sector público). Además, este grupo trabaja un 16% más de horas que el promedio con un solo empleo, y el 44% se encuentra en situación de sobreocupación (más de 45 horas semanales).