DIARIO DE CUYO y Los Andes llevaron el debate a Buenos Aires: economía a dos velocidades y una elección más parecida a 2015

Argentina parece haber dejado atrás un modelo económico, pero todavía no construyó el que debería reemplazarlo. Esa fue la idea que ordenó buena parte de la conversación en "Argentina en perspectiva: Encuentro para repensar el futuro nacional", organizado por DIARIO DE CUYO y Los Andes este miércoles en Prado Experience, en la Ciudad de Buenos Aires .

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"Creo que las reformas de Milei mataron la vieja Argentina, pero no están las reformas que hacen nacer la nueva Argentina", sintetizó Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC . A su lado , Juan Germano, CEO y cofundador de Isonomía, aportó la otra mitad del cuadro. El orden macroeconómico tiene valor electoral, pero la preocupación social ya se desplazó hacia el salario. Por primera vez, además, las encuestas muestran una brecha entre la aprobación de la gestión y la imagen personal del Presidente.

El encuentro contó con la participación de Pablo Dellazoppa, director ejecutivo de Diario de Cuyo y Los Andes, y con Diego Badaloni Giner, miembro del directorio de DIARIO DE CUYO y Los Andes. Además el panel fue moderado por Ana Basco, directora de Insight-LAC.

Durante el encuentro se hizo un repaso por la nueva etapa que han encarado Los Andes -que subió al puesto 9 de los medios con más lectores en el país, según Comscore-, Diario de Cuyo y también Aconcagua Radio.

Los panelistas coincidieron en que ningún proyecto que proponga volver al pasado tiene chances. Donde mostraron más matices fue en el grado de optimismo sobre la estabilidad política e institucional de los próximos años.

"Argentina en perspectiva". Luciano Laspina (CIPPEC) y Juan Germano (Isonomía), junto a la moderadora Ana Basco (Insight-LAC), en el encuentro organizado por Los Andes y DIARIO DE CUyo en Prado Experience, Buenos Aires.

Una economía que crece en la cordillera

Laspina resumió su posición con la frase que, según contó, suele repetir ante inversores del exterior: "Estoy preocupado en el corto plazo y muy optimista en el largo plazo".

Para explicar la actual economía "a dos velocidades", el economista enumeró lo que necesita un país para crecer: estabilidad jurídica, estabilidad fiscal, horizonte de tiempo y bajos impuestos. Según su análisis, hoy solo las empresas adheridas al RIGI reúnen esas condiciones, porque el régimen "le sacó el riesgo argentino" al darles estabilidad fiscal, acceso a divisas y la posibilidad de litigar en Nueva York.

"El resto de la economía no nace porque no se hicieron esas reformas", afirmó. Y dio ejemplos de lo que sigue pesando sobre esos sectores: el impuesto al cheque, las tasas municipales y la falta de espacio fiscal para bajar impuestos.

El contraste, dijo, es territorial. Hay "una economía que crece en la cordillera", donde "Mendoza está recién empezando, pero San Juan ya está volando hace muchos años", y otra "que se está hundiendo" y "está muy sufrida".

Aun así, rechazó las salidas que buscan reconstruir el esquema anterior: "No recomiendo recuperar el sector de la construcción poniendo una brecha cambiaria de 200%. Tampoco recomiendo subir 500% los aranceles para que las zapatillas acá cuesten cinco veces más que en Chile".

Los ganadores que no invierten

El dato que más preocupa a Laspina es la inversión. Según indicó, la Argentina tiene hoy la tasa de inversión más baja de las últimas tres gestiones presidenciales, "que no fueron precisamente gestiones exitosas".

Lo comparó con los años 90, cuando también hubo atraso cambiario pero los sectores favorecidos invertían. "Lo que pasa en Argentina es que los ganadores no invierten", señaló. En su lectura, "se están achicando los perdedores", pero "los ganadores no ponen la plata", porque persiste el riesgo de reversión y "no está claro que este sea el esquema cambiario definitivo".

Sobre el empleo, sostuvo que la reforma laboral recién sancionada es "una reforma posible que habrá que testear", pero advirtió que "una mejor legislación no crea empleo, lo que crea empleo es la economía, el crecimiento". Afirmó que el empleo formal cae desde la asunción de Milei, incluso en sectores ganadores como energía, bancos y tecnología, mientras crecen el cuentapropismo y el pluriempleo. Como ejemplo citó una conversación con Gerardo Martínez, de la UOCRA, que le dijo: "Los petroleros ya están comprando robots para operar los pozos".

El economista no atribuyó todo el cuadro al Gobierno ("es un poco la combinación de historia, herencia y todas las cosas que tenemos"). Sí marcó como principal riesgo la regla de equilibrio fiscal, a la que calificó de "dogma". Según el último dato de agosto, dijo, el gasto público cayó un 10% interanual para cumplirla: "Es como un perro que se corre la cola. La recaudación sigue bajando por la recesión". A su juicio, eso obliga a un ajuste procíclico. "Para mí ese es el riesgo más grande que enfrenta el Gobierno", afirmó, y agregó: "Veo difícil que haya recuperación en el segundo semestre si no creciste en el segundo trimestre, que es el mejor".

Críticas al diseño del RIGI

Laspina defendió el RIGI como "política de Estado" con "amplio consenso político", pero cuestionó su diseño. Contó que, cuando era diputado, había impulsado una versión con beneficios impositivos a la inversión de capital y no a la operación. "Está mal diseñado", sostuvo.

Según explicó, el 20% de compra nacional que exige el régimen se cubre básicamente con obra civil. Advirtió que "si los ganadores no encadenan a otros sectores", como hicieron Australia y Noruega, "es un problema". También criticó los esquemas de "compre" provinciales: "Es como una aduana interna dentro de la Argentina, para mí es anticonstitucional".

Ante una pregunta del público sobre ingresos brutos y tasas municipales, advirtió que Brasil ya inició una reforma para eliminarlos: "Si Argentina no lo hace, vamos a tener una distancia de costo impositivo respecto a Brasil enorme".

Por qué no habría vuelta atrás

El optimismo de largo plazo de Laspina se apoya en tres factores. El primero es el aprendizaje social tras quince años de estanflación, de la que Milei sería producto: "No es algo que por algún outsider cayó del cielo".

El segundo es la geopolítica, que ubica a la Argentina como aliado estratégico de Estados Unidos y proveedor seguro de energía, alimentos y minerales críticos. "La geopolítica es para el mundo una desgracia, para Argentina es una bendición", dijo.

El tercero es la geología. Sostuvo que los recursos no convencionales no se pueden confiscar sin costo inmediato: "Si apareciera un mesiánico que dijera 'vamos a confiscar Vaca Muerta', en dos años te quedás sin energía". A eso sumó el peso político de lo que llamó la nueva economía del extractivismo: diez provincias que representan el 42% del Senado.

Por eso concluyó que "no hay margen para que el próximo gobierno, cualquiera sea el signo político, vuelva a las andadas".

"El principal rival de Milei es Milei"

Germano ofreció una mirada más centrada en la opinión pública. Según su lectura, la baja de la inflación "trajo orden en el día a día de la Argentina", y eso tiene un valor electoral. "Lo que genere desorden es menos rentable electoralmente. Nadie quiere un 2001. A lo sumo, un 2003", afirmó. Atribuyó el resultado de las elecciones de medio término a ese factor: "El muy bien del sprint final fue por el temor a un lunes negro".

Pero advirtió que la demanda cambió. La inflación pasó de encabezar las preocupaciones a ubicarse sexta o séptima, y hoy el eje es el salario: "No me alcanza". A eso se suma un fenómeno que calificó de "rareza": "Milei es menos popular que su gestión", con una brecha de casi diez puntos, algo que, según dijo, aparece en los últimos cinco o seis meses. "Hay algo también en la forma", señaló.

También relativizó el consenso que Laspina observa en la dirigencia sobre ciertos acuerdos básicos: "Tengo mi duda". Del electorado dijo que "casi que no le importa el cómo, es como 'dame una respuesta'".

Para 2027 describió un escenario de liderazgos "hipernítidos", con núcleos duros que no se rompen pero que crecen poco. El actor decisivo, sostuvo, será un electorado de "siperistas" y "noperistas": quienes aceptan el rumbo con reparos y quienes lo rechazan pero no quieren volver atrás.

Sobre los posibles outsiders, dijo que todos registran alrededor de 70 puntos de desconocimiento, pero que eso ya no es un obstáculo decisivo, y recordó que Alberto Fernández no estaba en el radar un año antes de ganar.

La clave, según Germano, será quién logre imponer la pregunta de la elección. "Si esta es una elección sobre Milei, Milei tiene un problema". En cambio, "cuanto más tenga perfume de 2023, Milei corre con ventaja".

Su pronóstico es que la campaña se parecerá más a la de 2015 que a la de 2023. En aquel entonces, el electorado quería un cambio pero con garantías. En 2023, en cambio, el voto fue de "sacame de acá", que comparó con saltar al vacío desde las Torres Gemelas. Por eso, dijo, las oposiciones necesitarán "armar un colchoncito" para que los votantes se animen a cambiar. Cerró esa parte con una definición: "El principal rival de Milei es Milei".

Indiferencia democrática y reloj demográfico

Germano expresó preocupación por la creciente indiferencia hacia la democracia en la región. Según el Latinobarómetro, El Salvador es hoy el país con mayor satisfacción democrática, que pasó del 10% en 2008 a más del 60%. "La democracia tiene que resolver problemas. No es procedimental", explicó.

En los menores de 30, dijo, la confianza en el Estado cayó en forma profunda sin que creciera la confianza en el sector privado. Lo resumió así: "El Estado me abandonó, el privado me está matando". Describió a un ciudadano que elige cuándo conectarse y cuándo desconectarse, al que en Isonomía llaman "homo streamer", y advirtió que la Argentina, pese al voto obligatorio, va hacia "un comportamiento de voto optativo".

Laspina, por su parte, planteó que el bono demográfico funciona como "un reloj de arena" de unos quince años para que el país "se haga rico antes de envejecer". Recordó que Europa "está crujiendo" por la demografía "y son ricos". En ese marco anticipó que CIPPEC trabaja en reformas de salud, previsional y educativa, con foco en la formación docente. Según dijo, el país tiene más de 1.400 institutos de formación docente, frente a unas tres decenas en Francia. La propuesta será presentada a los candidatos presidenciales el año próximo.