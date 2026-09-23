Supermercados y mayoristas siguen en caída mientras los shoppings lograron repuntar

Las ventas minoristas volvieron a mostrar un comportamiento dispar durante julio. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , los supermercados y los autoservicios mayoristas mantuvieron una evolución negativa, mientras que los centros de compras registraron un aumento interanual .

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El dato más significativo se observó en los supermercados, donde las ventas descendieron 2,1% respecto de julio del año pasado . De esta manera, el sector acumuló su séptimo mes consecutivo de caída , ya que la última variación positiva se había registrado en diciembre, cuando había avanzado 0,5%.

En la comparación mensual, las ventas de los supermercados también retrocedieron: cayeron 0,7% frente a junio , mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo mostró una baja de 0,2%.

A precios corrientes, las ventas alcanzaron los $2.591 millones , lo que representó un incremento nominal de 25,8% interanual . La venta promedio por metro cuadrado llegó a $777.602 , mientras que el ticket promedio se ubicó en $34.981 , con una suba del 16,5% respecto de julio de 2025.

Entre los rubros, Carnes tuvo el mayor crecimiento nominal, con un incremento del 39,5% , seguido por Verdulería y frutería , con 30,6%; Bebidas , con 27,7%; y Lácteos , con 25,6%.

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron la mayor proporción de las ventas, con $1.086 millones, equivalentes al 41,9% del total. Las tarjetas de débito representaron el 25,9%, el efectivo el 16,6% y otros medios de pago el 15,6%.

Los mayoristas también siguen en terreno negativo

Los autoservicios mayoristas tampoco consiguieron revertir la tendencia. En julio, sus ventas disminuyeron 1,1% interanual y acumularon seis meses consecutivos de retroceso. En el acumulado del año, la variación también fue negativa, con una caída del 2,7%.

A diferencia de los supermercados, el sector mostró una mejora en la comparación mensual: las ventas aumentaron 1,2% frente a junio. Sin embargo, el índice de tendencia-ciclo registró una baja de 0,3%.

Las ventas a precios corrientes sumaron $401 millones, un 26,3% más que en julio del año anterior, mientras que la venta promedio por metro cuadrado fue de $411.614. El ticket promedio, en tanto, alcanzó los $47.535, con un incremento interanual del 31,8%.

Los grupos de artículos con mayores aumentos nominales fueron Lácteos, con 35,9%; Almacén, con 29,6%; Verdulería y frutería, con 28,1%; y Carnes, con 27,7%.

En este segmento, otros medios de pago, como transferencias y operaciones mediante QR, concentraron la mayor participación, con $134 millones, equivalentes al 33,6% de las ventas. Las tarjetas de crédito representaron el 26,2%, el efectivo el 23,9% y las tarjetas de débito el 16,3%.

Los shoppings fueron la excepción

El comportamiento fue diferente en los centros de compras, que registraron en julio un aumento de 1,9% interanual. Se trató de la segunda variación positiva del año, después del fuerte crecimiento del 11,9% registrado en mayo.

Pese a la mejora de julio, el acumulado de los primeros siete meses del año todavía mostró una caída del 2%. En la comparación mensual, las ventas también avanzaron 0,5%, aunque el índice de tendencia-ciclo tuvo una variación negativa de 0,7%.

Las ventas totales de los shoppings alcanzaron los $707 millones, con un incremento nominal del 23% interanual, mientras que el promedio por metro cuadrado llegó a $681.682.

Por regiones, la Ciudad de Buenos Aires concentró ventas por $208,8 millones, con un aumento nominal del 26%, mientras que el Gran Buenos Aires alcanzó $229,2 millones, un 23,9% más que un año atrás.

La Patagonia registró ventas por $37,7 millones (+30,8%), la región Norte $36,3 millones (+22,9%), la Pampeana $145,7 millones (+17,6%) y Cuyo $50 millones, con un incremento nominal del 17% interanual.