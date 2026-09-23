Supermercados y mayoristas siguen en caída mientras los shoppings lograron repuntar

Las ventas minoristas volvieron a mostrar un comportamiento dispar durante julio. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los supermercados y los autoservicios mayoristas mantuvieron una evolución negativa, mientras que los centros de compras registraron un aumento interanual.
El dato más significativo se observó en los supermercados, donde las ventas descendieron 2,1% respecto de julio del año pasado. De esta manera, el sector acumuló su séptimo mes consecutivo de caída, ya que la última variación positiva se había registrado en diciembre, cuando había avanzado 0,5%.
En la comparación mensual, las ventas de los supermercados también retrocedieron: cayeron 0,7% frente a junio, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo mostró una baja de 0,2%.
A precios corrientes, las ventas alcanzaron los $2.591 millones, lo que representó un incremento nominal de 25,8% interanual. La venta promedio por metro cuadrado llegó a $777.602, mientras que el ticket promedio se ubicó en $34.981, con una suba del 16,5% respecto de julio de 2025.
Entre los rubros, Carnes tuvo el mayor crecimiento nominal, con un incremento del 39,5%, seguido por Verdulería y frutería, con 30,6%; Bebidas, con 27,7%; y Lácteos, con 25,6%.
En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron la mayor proporción de las ventas, con $1.086 millones, equivalentes al 41,9% del total. Las tarjetas de débito representaron el 25,9%, el efectivo el 16,6% y otros medios de pago el 15,6%.
Los mayoristas también siguen en terreno negativo
Los autoservicios mayoristas tampoco consiguieron revertir la tendencia. En julio, sus ventas disminuyeron 1,1% interanual y acumularon seis meses consecutivos de retroceso. En el acumulado del año, la variación también fue negativa, con una caída del 2,7%.
A diferencia de los supermercados, el sector mostró una mejora en la comparación mensual: las ventas aumentaron 1,2% frente a junio. Sin embargo, el índice de tendencia-ciclo registró una baja de 0,3%.
Las ventas a precios corrientes sumaron $401 millones, un 26,3% más que en julio del año anterior, mientras que la venta promedio por metro cuadrado fue de $411.614. El ticket promedio, en tanto, alcanzó los $47.535, con un incremento interanual del 31,8%.
Los grupos de artículos con mayores aumentos nominales fueron Lácteos, con 35,9%; Almacén, con 29,6%; Verdulería y frutería, con 28,1%; y Carnes, con 27,7%.
En este segmento, otros medios de pago, como transferencias y operaciones mediante QR, concentraron la mayor participación, con $134 millones, equivalentes al 33,6% de las ventas. Las tarjetas de crédito representaron el 26,2%, el efectivo el 23,9% y las tarjetas de débito el 16,3%.
Los shoppings fueron la excepción
El comportamiento fue diferente en los centros de compras, que registraron en julio un aumento de 1,9% interanual. Se trató de la segunda variación positiva del año, después del fuerte crecimiento del 11,9% registrado en mayo.
Pese a la mejora de julio, el acumulado de los primeros siete meses del año todavía mostró una caída del 2%. En la comparación mensual, las ventas también avanzaron 0,5%, aunque el índice de tendencia-ciclo tuvo una variación negativa de 0,7%.
Las ventas totales de los shoppings alcanzaron los $707 millones, con un incremento nominal del 23% interanual, mientras que el promedio por metro cuadrado llegó a $681.682.
Por regiones, la Ciudad de Buenos Aires concentró ventas por $208,8 millones, con un aumento nominal del 26%, mientras que el Gran Buenos Aires alcanzó $229,2 millones, un 23,9% más que un año atrás.
La Patagonia registró ventas por $37,7 millones (+30,8%), la región Norte $36,3 millones (+22,9%), la Pampeana $145,7 millones (+17,6%) y Cuyo $50 millones, con un incremento nominal del 17% interanual.