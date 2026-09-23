El dólar blue volvió a subir y cerró cerca de su máximo histórico: en San Juan cerró a $1.580

El dólar blue cerró este miércoles 23 de septiembre a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta , con una suba de $5, equivalente al 0,32%. De esta manera, la cotización informal volvió a mantenerse cerca de sus máximos nominales, en una jornada marcada por una mayor demanda de cobertura. En San Juan, el dólar blue ascendió a $1.580.

El dólar blue encadenó seis ruedas sin bajas: a cuánto cerró este miércoles 16 en San Juan

Dólar blue en San Juan: a cuánto cerró este martes 22 de septiembre

En el mercado mayorista, el dólar avanzó $2 y terminó en $1.516 , después de alcanzar un máximo intradiario de $1.518. Con estos valores, la brecha entre el tipo de cambio informal y el mayorista se ubicó alrededor del 2,9% .

La rueda estuvo atravesada por una mayor demanda de divisas, un comportamiento habitual hacia el cierre del mes. En el segmento de contado se negociaron US$481,2 millones , mientras que en futuros el volumen alcanzó los US$1.222 millones .

En este contexto, el Banco Central volvió a registrar un saldo comprador , con una adquisición de US$6 millones. De esta manera, acumula compras por US$224 millones durante septiembre .

Sin embargo, las reservas brutas tuvieron una fuerte caída y retrocedieron US$481 millones , en lo que representó la mayor baja del mes. El dato volvió a poner el foco del mercado sobre la evolución de las reservas y la capacidad de intervención oficial durante las últimas jornadas de septiembre.

A cuánto cerraron los dólares financieros

El dólar CCL terminó la jornada en $1.608,79, con una brecha del 6% respecto del tipo de cambio mayorista.

Por su parte, el dólar MEP cerró a $1.541,89, lo que dejó una diferencia del 1,6% frente al dólar oficial.

En el segmento minorista, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.995,50, valor que contempla el tipo de cambio oficial más el recargo del 30% correspondiente al régimen vigente.

El dólar cripto, también conocido como dólar Bitcoin, terminó en $1.603,96, de acuerdo con la cotización de Bitso.

En tanto, Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, cerró en US$84.403, según los datos de Binance.