    • 23 de septiembre de 2026 - 18:27

    El dólar blue volvió a subir y cerró cerca de su máximo histórico: en San Juan cerró a $1.580

    El dólar blue subió $5 y terminó a $1.560 para la venta. El mayorista avanzó a $1.516, mientras que el CCL cerró por encima de los $1.600 y el MEP quedó en $1.541,89.

    El dólar blue estuvo cerca de su máximo histórico.

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    El dólar blue cerró este miércoles 23 de septiembre a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una suba de $5, equivalente al 0,32%. De esta manera, la cotización informal volvió a mantenerse cerca de sus máximos nominales, en una jornada marcada por una mayor demanda de cobertura. En San Juan, el dólar blue ascendió a $1.580.

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    En el mercado mayorista, el dólar avanzó $2 y terminó en $1.516, después de alcanzar un máximo intradiario de $1.518. Con estos valores, la brecha entre el tipo de cambio informal y el mayorista se ubicó alrededor del 2,9%.

    La rueda estuvo atravesada por una mayor demanda de divisas, un comportamiento habitual hacia el cierre del mes. En el segmento de contado se negociaron US$481,2 millones, mientras que en futuros el volumen alcanzó los US$1.222 millones.

    En este contexto, el Banco Central volvió a registrar un saldo comprador, con una adquisición de US$6 millones. De esta manera, acumula compras por US$224 millones durante septiembre.

    Sin embargo, las reservas brutas tuvieron una fuerte caída y retrocedieron US$481 millones, en lo que representó la mayor baja del mes. El dato volvió a poner el foco del mercado sobre la evolución de las reservas y la capacidad de intervención oficial durante las últimas jornadas de septiembre.

    A cuánto cerraron los dólares financieros

    El dólar CCL terminó la jornada en $1.608,79, con una brecha del 6% respecto del tipo de cambio mayorista.

    Por su parte, el dólar MEP cerró a $1.541,89, lo que dejó una diferencia del 1,6% frente al dólar oficial.

    En el segmento minorista, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.995,50, valor que contempla el tipo de cambio oficial más el recargo del 30% correspondiente al régimen vigente.

    El dólar cripto, también conocido como dólar Bitcoin, terminó en $1.603,96, de acuerdo con la cotización de Bitso.

    En tanto, Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, cerró en US$84.403, según los datos de Binance.

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