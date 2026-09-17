Llega Hackear la Minería: tecnología, innovación y premios para las mejores propuestas

Este 18 de septiembre , desde las 8,30, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan será sede del evento Hackear la Minería , una iniciativa de la segunda edición del Ciclo Pilares , que busca conectar los desafíos productivos de la industria minera con soluciones tecnológicas desarrolladas por el ecosistema local y regional.

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La minería vuelve a estar en el centro de la escena y, esta vez, con un evento que busca darle solución a problemas reales que enfrenta el sector que motoriza la economía sanjuanina y enfrenta desafíos.

En esta segunda edición del Ciclo Pilares en San Juan, el objetivo es “hackear la minería”, y está organizada por DIARIO DE CUYO, Cámara Sanjuanina de Empresas TIC (CACETIC), Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI) y la Cámara Minera de San Juan. En este marco, operadoras mineras y empresas de la cadena de valor plantearán distintos problemas en su proceso productivo, y el guante será recogido por emprendedores tecnológicos, que crearán soluciones Tech para esos planteos.

Las mejores ideas serán premiadas y accederán además a un sistema de mentorías . El evento movilizará a todo el ecosistema tecnológico sanjuanino, en torno a la industria que revolucionará la economía en las próximas décadas.

En este encuentro, un destacado grupo de especialistas abordará el impacto de la inteligencia artificial, la innovación, el desarrollo de talento y la comunicación estratégica.

A continuación, la lista de oradores que formarán parte de la jornada:

Seba Campanario Procedencia: Diario La Nación / Universidad de Buenos Aires. Tema a tratar: ofrecerá la conferencia de cierre enfocada en innovación, economía no convencional, inteligencia artificial y futuro.

Camila Chaves Novoa Procedencia: Senior Software Engineer en Telemedicina (New York) / Graduada de Posgrado en la Universidad de Harvard. Tema a tratar: compartirá su experiencia en desarrollo de software, experiencia de usuario e inteligencia artificial aplicada para simplificar la vida cotidiana.

Maximiliano Alves Pinheiro Procedencia: Head of Engineering Practices Latinoamérica y Profesor en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Tema a tratar: expondrá sobre Inteligencia Artificial aplicada a la programación mediante la metodología de Desarrollo Basado en Especificaciones (Spec-Driven Development).

Maximiliano Aguiar Procedencia: MAYA Comunicación / Universidad Nacional de San Juan. Tema a tratar: analizará la opinión pública, la comunicación estratégica y la gestión en proyectos del sector minero e industrial.

Andrés Menegazzo Procedencia: Dirección de Economía del Conocimiento / Ex Barrick. Tema a tratar: presentará la propuesta tecnológica en minería y realizará el lanzamiento oficial del Hackatón.



Las mujeres en acción y sus propuestas

Bajo la consigna ‘Mujeres que transforman. IA en Acción’, Hackear la Minería también contará con una mesa de mujeres que abordarán la temática de la aplicación de la IA en eficiencia operativa y para la transformación de procesos. La oradoras serán:

Victoria Orduña Procedencia: Flxpoint (Florida) / LinkAI / Ex Subdirectora de PyMEs y Emprendedores de San Juan. Tema a tratar: expondrá en el panel sobre cómo la inteligencia artificial está transformando las ventas B2B y los procesos en las PyMEs.

Agustina Gueglio Procedencia: Proyecto Los Azules. Tema a tratar: abordará la implementación de soluciones de IA agéntica y analítica de Big Data aplicadas a la eficiencia operativa en la industria minera.

Antonella Barbano Procedencia: Minera Catch. Tema a tratar: hablará sobre la integración de talento, empresas y proveedores dentro de la cadena de valor minera mediante plataformas tecnológicas.



El evento contará además con la participación de presentadoras y moderadoras. Estos roles estarán representados por Fátima Leotta, Talent Consultant en empresas tech; Federica Mariconda, gerente de Relaciones Institucionales GRUPO ANDESMAR DIARIO DE CUYO; y Rosario Ahumada, politóloga, fundadora de JUNO y co fundadora de Aserto Linkedin School.

A quiénes está destinado

Hackear la Minería está destinado a empresas TIC, incluyendo software factories, consultoras y estudios que ya operan con el sector o buscan insertarse en él. Asimismo, convoca a desarrolladores, especialistas en datos, profesionales de producto y diseñadores motivados por resolver problemáticas complejas e innovadoras.

El encuentro abarca también a startups y emprendedores del ecosistema digital que persiguen un vertical con presupuesto concreto, como así también a proveedores mineros y empresas de servicios que buscan digitalizar sus procesos y requieren orientación para dar los primeros pasos.

La propuesta se extiende a estudiantes y a quienes recién comienzan en la actividad, ofreciendo un camino directo para comprender el funcionamiento de esta industria.

El cronograma del encuentro minero

El cronograma de actividades de Hackear la Minería (18 de septiembre en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, San Juan) es el siguiente: