Sebastián Campanario: en la era de la IA "la ansiedad es el doble que en la pandemia"

Para el cierre de Hackear la Minería, en el marco del Ciclo Pilares, Sebastián Campanario habló con emprendedores, empresarios y curiosos sanjuaninos sobre la actualidad de la IA. El periodista y economista especializado mostró los datos más importantes que hay a nivel global sobre esta tecnología y cuál es el impacto que se espera que tenga y el que ya está teniendo.

Entre los fenómenos que se desprenden del rápido avance de la tecnología, que aseguró que “avanza en semanas o meses lo que antes se avanzaba en décadas”, mostró el impacto en el bienestar de las personas. Según dijo, hoy “la ansiedad es el doble que en la pandemia” y dijo que Argentina está entre los países más ansiosos del mundo.

Parte de los factores que explican esto tienen que ver con que hoy por ejemplo “se construyen más metros cuadrados para datacenter que para personas” o que este sector representa la mayor parte de las inversiones en Estados Unidos.

Este contexto, dijo que en el monitoreo que él lleva adelante de datos sobre IA en la actualidad la opinión de los grandes referentes a nivel global se encuentra sobre todo dividida en dos grupos. Todos los tecnólogos coinciden en que se va a dar un cambio muy rápido, mientras los economistas dicen que va a ser muy lento. Mientras tanto, se divide casi mitad y mitad entre quienes son optimistas sobre el futuro y los que son pesimistas.

En su análisis, Campanario explicó que no solo está cambiando la tecnología en sí misma, sino también cómo se mide este proceso. Por un lado, dijo que lo que hace un año era sorprendente, como la capacidad de hacer videos realistas o novedosos, hoy pasó a un segundo plano y la percepción de la calidad está más relacionada a cuán transformador es el trabajo en la arquitectura de las empresas.

También aseguró que hoy sigue siendo minoritaria el uso pago de la IA, ya que hoy está en el 0,3%. Pero también, dijo que la tasa de cambio es tan rápida que a las sociedades les cuesta adaptarse y también a las empresas que hoy deben “adaptar el modelo de negocios a lo que se está generando”. Dijo que lo que estamos viendo es “un avance enorme puertas adentro de las empresas, menos vistoso pero más eficiente”.

El especialista puso el foco en que la IA tendrá impacto en el trabajo, pero que se está revalorizando tanto la confianza como el contacto con seres humanos. Dijo que un caso clave es el de la cafetería Starbucks, que frenó la implementación de robótica, porque “el valor agregado era que te escriban tu nombre en el vaso”.

El mindset para la revolución

Campanero dijo que la revolución de la IA “recién empieza” y esto es algo que se debe tener en cuenta a la hora de adaptar tanto la actividad empresarial como personal a los avances de la tecnología. “Ya no alcanza con hacer un curso bueno, va todo tan rápido que los programas quedan viejo y no queda otra manera que usar las herramientas”, detalló. Dijo que este proceso debe ser estratégico, eligiendo qué herramientas utilizar. “Es un momento más para hacedores que para gurúes”, sumó.

Una de las preguntas principales es “qué cosas podemos hacer que no se podían hacer hace seis meses”. Esto, dijo, es una de las claves para enfrentar los actuales desafíos y también una herramienta para enfrentar el hackatón que lanzó DIARIO DE CUYO.

En cuanto a las experiencias que hubo antes, dijo que “hay gente que aceleró muy rápido y no le fue bien”, pero dijo que en el otro extremo no deseado está “pensar que es una ola que no nos va a tocar”.

Es en este marco que la incertidumbre sigue creciendo y dijo que esto está generando fenómenos en el mundo con la caída del tiempo de descanso y sueño. Por eso, dijo, el bienestar es una de las claves para enfrentarse a la actualidad.