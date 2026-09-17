    • 17 de septiembre de 2026 - 19:00

    Facultad de Ciencias Sociales: organizan un taller de dos encuentros para aprender a usar IA desde cero

    La propuesta está destinada principalmente a docentes, investigadores y personal de apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales. Serán dos encuentros presenciales dictados por la doctora María Alejandra Lucero Manzano.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo central de introducir a la comunidad académica en el uso de las herramientas tecnológicas y desmitificar su complejidad, la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) pondrá en marcha un nuevo taller de capacitación orientado al uso de la Inteligencia Artificial (IA).

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    La iniciativa está pensada especialmente para aquellas personas que poseen nulos o mínimos conocimientos en la materia, buscando brindarles estrategias prácticas que faciliten su incorporación en los procesos de trabajo cotidianos, la investigación y la gestión académica.

    El dictado de la formación estará a cargo de la doctora María Alejandra Lucero Manzano y se estructurará en dos encuentros presenciales de dos horas cada uno. Las clases se llevarán a cabo los días martes 22 y martes 29 de septiembre, en el horario de 16:00 a 18:00 hs, en las instalaciones del Gabinete de Computación de la unidad académica.

    Dinámica práctica y destinatarios

    Desde la organización detallaron que la propuesta combina una base conceptual con una fuerte impronta práctica. La idea fundamental es que los participantes no solo reciban tips clave, sino que también puedan experimentar de primera mano, evaluar las respuestas de los sistemas y sacarse todas las dudas en un espacio de intercambio directo.

    Si bien la convocatoria está enfocada primordialmente en docentes, investigadores e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, la gran demanda hizo que se contemplara la inscripción de estudiantes, graduados y personal de otras unidades académicas, quienes podrán acceder a los lugares disponibles según el cupo del espacio.

    Al tratarse de una actividad totalmente gratuita que se desarrolla en un laboratorio con capacidad limitada, los interesados deben completar formalmente la inscripción previa. El enlace al formulario digital y toda la información complementaria se encuentran disponibles en los perfiles oficiales de la Facultad de Ciencias Sociales.

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