Cómo sumar el apellido materno o paterno: la guía oficial del Registro Civil para iniciar la gestión

Uno de los servicios fundamentales que presta el Ministerio de Gobierno de la provincia, a través del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, es la gestión para la adición de apellido. Este trámite puede ser solicitado de manera personal por cualquier mayor de edad, o bien por el padre y la madre en el caso de los menores, sumando la participación de los adolescentes mayores de 13 años o aquellos con madurez suficiente.

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El procedimiento administrativo se divide fundamentalmente en dos etapas clave: la rectificación de la partida de origen y la posterior actualización del documento nacional de identidad.

Paso 1: Rectificación de partida. El trámite se inicia en la Dirección del Registro Civil (Sede Central en calle Santa Fe 54/58 Oeste, de lunes a viernes de 7:30 a 14:00). Se debe presentar una nota de solicitud firmada de puño y letra manifestando claramente la pretensión. Si el interesado es mayor de edad acude solo; si es menor, deben firmar ambos progenitores (con participación del menor si supera los 13 años). Una vez aprobada, se expide la resolución y la nota marginal, pudiendo retirar la partida en un plazo de 30 días hábiles.

Paso 2 : Actualización de DNI. Con la partida ya rectificada, se debe solicitar un turno previo para asistir a la delegación más cercana al domicilio y completar la toma de datos biométricos, fotografía y firma.

Para llevar adelante este proceso, los ciudadanos deben presentar el DNI del solicitante (original y copia, acreditando vínculo si es representante legal), la partida de nacimiento de quien se adiciona el apellido y la partida de nacimiento del progenitor cuyo apellido se va a incorporar. Desde el organismo recordaron que toda documentación extranjera debe contar con la legalización correspondiente o la Apostilla de La Haya, además de la debida traducción oficial si estuviera en otro idioma.

Costos y canales de turnos

Para la emisión del nuevo ejemplar del DNI tras la adición, el costo regular es de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. El documento es confeccionado por el RENAPER y enviado directamente al domicilio declarado.

Para obtener un turno, el Registro Civil pone a disposición dos vías oficiales:

WhatsApp CiDi: agendando el número 264 459-2201 y enviando el mensaje “Turnos_Registro Civil”.

Sitio Web: ingresando al portal oficial del Registro Civil de San Juan y utilizando el asistente virtual en el chat inferior derecho.

Panorama estadístico en la provincia

De acuerdo con los registros oficiales de la repartición, la demanda de este derecho civil se ha mantenido constante en los últimos años. Durante el 2024 se contabilizaron un total de 82 trámites de adición de apellido, cifra que se replicó casi en su totalidad en 2025 con 81 gestiones. En tanto, en lo que va del corriente 2026, ya se llevan adelante 44 adiciones en toda la provincia.