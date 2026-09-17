    • 17 de septiembre de 2026 - 18:05

    Empleo en la provincia: la desocupación subió al 3,2% según el último informe del INDEC

    Según los datos oficiales del INDEC para el segundo trimestre del año, el aglomerado local experimentó una leve suba interanual. A nivel nacional, el indicador también mostró un incremento y ya afecta a más de 1,1 millones de personas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió su informe sobre el mercado de trabajo correspondiente al segundo trimestre del año, arrojando precisiones sobre el comportamiento del empleo tanto a nivel país como en la región de Cuyo.

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    En el Gran San Juan, la tasa de desocupación se ubicó en el 3,2% durante el período analizado, lo que representa un leve incremento de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2025, cuando el indicador había marcado un 3%.

    En términos de cantidad de personas afectadas, la medición oficial detalla que en el segundo trimestre del año pasado había unos 8.000 desocupados en el aglomerado urbano, cifra que ascendió a 9.000 personas sin empleo en igual período de este año. Esto se traduce en que unas 1.000 personas más pasaron a engrosar las filas de la desocupación local en el último año.

    El panorama en Cuyo y el contexto nacional

    Al contrastar la realidad local con el resto de la región cuyana, el informe del INDEC expone escenarios dispares. Por un lado, el Gran Mendoza registró una suba más marcada, pasando de una desocupación del 6,4% en el segundo trimestre de 2025 al 8,1% en el mismo período de 2026 (un incremento de 1,7 puntos). Por el contrario, el Gran San Luis experimentó una mejora significativa, ya que el desempleo bajó del 4,2% al 2,6%, recortando 1,6 puntos porcentuales.

    A nivel nacional, el panorama general también reflejó un incremento en las tensiones del mercado laboral. El indicador de desempleo pasó del 7,6% del segundo trimestre de 2025 (que abarcaba a 1.091.000 personas) al 7,9% registrado en este segundo trimestre de 2026. De esta manera, el universo total de desocupados en el país trepó a 1.164.000 personas, evidenciando un incremento de 73.000 afectados a escala federal.

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