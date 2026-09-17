Empleo en la provincia: la desocupación subió al 3,2% según el último informe del INDEC

Según los datos oficiales del INDEC para el segundo trimestre del año, el aglomerado local experimentó una leve suba interanual. A nivel nacional, el indicador también mostró un incremento y ya afecta a más de 1,1 millones de personas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió su informe sobre el mercado de trabajo correspondiente al segundo trimestre del año, arrojando precisiones sobre el comportamiento del empleo tanto a nivel país como en la región de Cuyo.

En el Gran San Juan, la tasa de desocupación se ubicó en el 3,2% durante el período analizado, lo que representa un leve incremento de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2025, cuando el indicador había marcado un 3%.

En términos de cantidad de personas afectadas, la medición oficial detalla que en el segundo trimestre del año pasado había unos 8.000 desocupados en el aglomerado urbano, cifra que ascendió a 9.000 personas sin empleo en igual período de este año. Esto se traduce en que unas 1.000 personas más pasaron a engrosar las filas de la desocupación local en el último año.

El panorama en Cuyo y el contexto nacional Al contrastar la realidad local con el resto de la región cuyana, el informe del INDEC expone escenarios dispares. Por un lado, el Gran Mendoza registró una suba más marcada, pasando de una desocupación del 6,4% en el segundo trimestre de 2025 al 8,1% en el mismo período de 2026 (un incremento de 1,7 puntos). Por el contrario, el Gran San Luis experimentó una mejora significativa, ya que el desempleo bajó del 4,2% al 2,6%, recortando 1,6 puntos porcentuales.