La UNSJ firmó un convenio con una empresa minera para sumar pasantías y prácticas profesionales

La articulación apunta a potenciar las tecnicaturas vinculadas a la actividad minera en la provincia. Busca preparar a los futuros profesionales frente al desembarco de nuevas tecnologías y grandes inversiones en la región.

Con el propósito de consolidar un puente directo entre la academia y el sector industrial, la Universidad Nacional de San Juan concretó un importante acercamiento institucional con Sandvik, una compañía de reconocimiento internacional especializada en la fabricación y suministro de maquinaria para la explotación minera, chancado, trituración, clasificación de minerales y tecnología de automatización y digitalización.

Esta vinculación se traducirá en la puesta en marcha de un convenio de pasantías, el cual funcionará como un complemento fundamental para las prácticas profesionales supervisadas y las prácticas preprofesionales destinadas a los estudiantes de las diferentes tecnicaturas que dicta la Facultad de Ingeniería.

Actualmente, la unidad académica cuenta con seis tecnicaturas en funcionamiento, entre las que se destacan aquellas vinculadas de forma directa al motor minero provincial: la Tecnicatura en Operaciones de Mina, la Tecnicatura en Procesamiento de Minerales y la Tecnicatura en Mantenimiento de Maquinaria Pesada, área donde el acuerdo con la multinacional cobra su máxima relevancia.

Innovación, flota de equipos y capacitación de vanguardia Desde la empresa resaltaron la importancia de este entendimiento, recordando que la firma está presente en la mayoría de los proyectos mineros en operación en el país y participa activamente en los procesos de selección de flotas para los nuevos emprendimientos que se aproximan en San Juan y en el resto del territorio nacional.

No obstante, advirtieron sobre el desafío que imponen los tiempos actuales: si bien los altos niveles de tecnología ya se encuentran disponibles en el mercado global, el marco formativo local y nacional suele requerir una actualización constante. Por este motivo, el acercamiento con la universidad persigue el objetivo central de trabajar en conjunto para perfilar y capacitar a los profesionales que estarán liderando los proyectos mineros en los próximos dos o tres años.