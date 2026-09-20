DIARIO DE CUYO y JAE se unen para sorprender a los asistentes de la Jornada 2026 con un sorteo imperdible

Menos de un mes falta para la nueva edición de la Jornada JAE , la actividad que marca la trayectoria de la ONG Jóvenes Administradores de Empresas en San Juan. Con una interesante grilla de disertantes, actividades adicionales y una gran apuesta, las sorpresas que tendrá la actual edición serán mayores.

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Gracias a una alianza con la ONG, DIARIO DE CUYO tendrá una participación que irá más allá de la cobertura del evento, ya que en conjunto se estará sorteando un viaje para dos personas dentro de la jornada, entre los asistentes de la actual edición. De esta manera, los sanjuaninos que acompañen la propuesta podrán participar por un viaje que contemplará una experiencia completa.

El regalo de DIARIO DE CUYO consiste en un viaje para dos personas a Buenos Aires, con traslado cubierto ida y vuelta y alojamiento en Capital Federal. Además, se sumarán atractivos turísticos imperdibles, ya que quienes tengan la fortuna de ganar el viaje, podrán disfrutar de un recorrido en bus turístico por las zonas más icónicas de CABA, concluyendo con un ascenso al Obelisco, teniendo la oportunidad de disfrutar de la ciudad desde uno de los puntos más emblemáticos del país.

De esta manera, el sorteo del viaje a Buenos Aires se suma a los atractivos que serán parte de la 11° Jornada JAE, siendo un incentivo más entre los asistentes.

A lo largo de la última década, la ONG JAE se ha consolidado como un espacio que impulsa la transformación, la innovación y el espíritu emprendedor de la juventud sanjuanina. Este año, bajo el lema “Hacé que pase”, el grupo nuevamente volverá a la escena local con un evento que no se parecerá en nada a las propuestas que desarrollaron en los últimos diez años, ya que no será una Jornada JAE más.

El nuevo escenario será el Velódromo Vicente Chancay, ubicado en Pocito, con una capacidad promedio de 2.000 personas. “Es un gran desafío y estamos listos”, sostuvieron desde JAE.

Uno de los objetivos de JAE es funcionar como un nexo entre distintos actores. Para esta edición, la organización trabaja con aliados provenientes de diferentes sectores y busca potenciar el encuentro entre el ámbito público y privado. Detrás de la organización hay un equipo de 60 voluntarios, provenientes de distintas áreas y oficios que estarán a cargo de la logística y del desarrollo de las diferentes actividades.

El dato para participar de la Jornada JAE

La 11° Jornada JAE se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 10 horas, en el Velódromo “Vicente Chancay”, en Pocito. Las entradas tendrán valores accesibles y se pueden conseguir escaneando el código QR. Para mayor información se puede consultar el sitio jae.com.ar

Con el Velódromo como nuevo escenario, una propuesta ampliada y el desafío de reunir a miles de personas durante un día completo, JAE prepara su onceava edición con una invitación directa para quienes tienen un sueño, una idea o simplemente buscan un nuevo impulso: “Hacé que pase”.