De vender ropa por catálogo a conducir los destinos de LUZU TV: Gaby Rivero, la tercera disertante de JAE

“Hacé que pase” es el lema de la 11° Jornada JAE que se llevará a cabo en octubre en el Velódromo “Vicente Chancay”. Por allí pasarán distintos oradores y disertantes que buscarán compartir, por medio de sus experiencias, herramientas para que los jóvenes apuesten a sus emprendimientos y al desarrollo de proyectos. La tercera disertante confirmada es Gaby Rivero, cofundadora y CEO de LUZU TV, uno de los canales de streaming más importantes del país.

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Desde fines de 2020, Rivero es cofundadora, socia y CEO de LUZU TV, el proyecto que crearon junto a Nicolás Occhiato y que comenzó con Nadie Dice Nada para luego crecer exponencialmente pasando de ser un programa a un canal con múltiples ofertas. Actualmente, está al frente de la estrategia integral de la compañía y del desarrollo de nuevos modelos de negocio, mientras Occhiato ocupa la Dirección General de Contenidos.

Esteban Tires, Héctor Laca y Gaby Rivero son tres de los seis disertantes que se tendrá la Jornada JAE 2026, organizada por la asociación civil sin fines de lucro que impulsa el espíritu emprendedor entre los jóvenes sanjuaninos.

La historia de Rivero inició alejada de los medios de comunicación, pese al rol que desempeña actualmente. Tras deliberar por varias opciones a la hora de estudiar una carrera universitaria, finalmente se inclinó por Turismo.

Su carrera laboral comenzó en ventas, iniciándose en la venta por por catálogo para Martina di Trento y, según su propio relato, apenas un mes después de comenzar ya lideraba un equipo de 15 vendedoras. Después fue promotora de medias Trifil en Jumbo y trabajó como vendedora de pilas Rayovac. La labor estaba vinculada a la venta, por lo que un aviso de una radio buscando vendedora no le pareció una mala oportunidad.

Sin pensarlo demasiado, Rivero ingresó a Radio Rivadavia. Ese fue el punto de partida de una trayectoria vinculada al área comercial de los medios que luego la llevó por Grupo Clarín, FWTV, Infobae/TKM y la agencia THINK Y, donde fue pionera en el desarrollo del influencer marketing en Argentina.

La “loca idea” que terminó convirtiéndose en LUZU TV

Durante la pandemia, Rivero dio un paso importante en su camino al fundar “Fuega”, su propia agencia digital y productora de contenidos.

Mientras trabaja en una miniserie para Chevrolet tuvo la oportunidad de conocer a Nicolas Occhiato, hacia finales del 2020. Allí establecieron un buen vínculo, el cual la llevó a ser la primera opción para la “idea loca” que tiempo después le propuso el conductor de Luzuriaga: “Tengo una idea para Onix y una idea loca”, le habría dicho.

La respuesta no tuvo medias tintas.

Aquella conversación terminó dando origen a Nadie Dice Nada, el ciclo que un año después se convertiría en el principal programa de la amplia oferta de LUZU TV, dando origen así al primer canal 100% streaming del país.

La historia de la compañía también tuvo una particularidad en su modelo de crecimiento. El proyecto nació como un spin-off de Fuega y durante 2021, su primer año completo, funcionó prácticamente sin anunciantes. La decisión fue deliberada: construir primero una audiencia orgánica y después avanzar sobre la comercialización. La estrategia dio resultado y, según los datos difundidos por Rivero, LUZU es rentable desde 2022, reinvierte sus propias ganancias y rechazó distintas propuestas de inversión externa y de compra.

De canal de streaming a un ecosistema de negocios

La estrategia comercial detrás de LUZU se puede ver en los números. Para finales del 2025 registraban 5 millones de visualizaciones mensuales, 11 programas en su grilla y más de 65 empresas clientes mensuales, entre las que destacan Mercado Libre, L'Oréal, Unilever, Volkswagen, Banco Galicia e YPF.

Pero la empresa ya no se piensa solamente como un canal de streaming. Actualmente está organizada en cuatro unidades de negocio: Media, Luzu Experience, Luzu Produce y e-commerce.

El siguiente salto llegó en 2026 con la ficción. “Somos así”, una serie de ocho episodios basada en Nadie Dice Nada y producida por Pampa Films, estrena en noviembre de este año.

Un liderazgo basado en cocrear

Además de su recorrido empresarial, Rivero llegará a JAE con una mirada particular sobre la forma de liderar una compañía.

Se presenta como coach ontológico y sostiene dentro de LUZU un modelo de liderazgo horizontal, con una cultura en la que busca reducir las jerarquías visibles y promover la participación. “El gran titular es un liderazgo muy horizontal, y la palabra clave es cocrear”, suele explicar.

Su mirada sobre el error también se aleja de las fórmulas motivacionales tradicionales. “El miedo al fracaso se entrena: sin miedo no hay valentía”, sostiene. Y cuando habla del futuro de LUZU, también elige evitar las certezas. En un escenario atravesado por cambios tecnológicos y por el avance de la inteligencia artificial, reconoce que no tiene definido cómo será la empresa dentro de cinco o diez años.

“No lo vemos ni en 5 años ni en 10 años. Hoy cambia todo tan rápido, con la IA... la verdad es que no tengo idea. Y me animo a decírtelo porque no nos preocupa.”

Con ese recorrido, de las primeras experiencias en ventas a la conducción de una compañía que construyó su propia audiencia y diversificó sus negocios, Gaby Rivero será la tercera disertante confirmada para la Jornada Anual JAE 2026.

El dato para participar de la Jornada JAE

La 11° Jornada JAE se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 10 horas, en el Velódromo “Vicente Chancay”, en Pocito. Las entradas tendrán valores accesibles y se pueden conseguir escaneando el código QR. Para mayor información se puede consultar el sitio jae.com.ar

Con el Velódromo como nuevo escenario, una propuesta ampliada y el desafío de reunir a miles de personas durante un día completo, JAE prepara su onceava edición con una invitación directa para quienes tienen un sueño, una idea o simplemente buscan un nuevo impulso: “Hacé que pase”.