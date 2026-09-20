Con viento Zonda y alta temperatura, así estará el clima en San Juan este domingo 20 de septiembre

San Juan vivirá este domingo 20 de septiembre un día típicamente primaveral en la antesala del cambio de estación, con temperaturas elevadas y la presencia de viento marcado en la provincia. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro alcanzará los 32°C de máxima, mientras que la mínima rondará los 22°C durante las primeras horas de la mañana.

El organismo nacional anticipa para la jornada un cielo que oscilará entre algo y parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. El protagonista del día será el viento del sector oeste que comenzará a soplar en la mañana, pero se hará sentir con mayor intensidad hacia la tarde y noche, registrándose ráfagas que podrían rondar entre los 50 y más de 70 kilómetros por hora en distintas zonas del valle de Tulum y alrededores.

Tal es así que el organismo dispuso de dos alertas para San Juan. En primer lugar, alerta amarilla por la presencia de viento fuerte como así también por Zonda. Ante estas condiciones de ambiente caluroso, baja humedad relativa y ráfagas moderadas a fuertes, se recomienda a la población extremar los cuidados en la vía pública, mantenerse hidratado y evitar el uso de fuego en terrenos descampados para prevenir eventuales incendios forestales.

Se espera que estas condiciones se extiendan hasta la madrugada del lunes, momento en el que hará presencia un fuerte viento sur que provocará descenso de la temperatura.

Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.