    • 19 de septiembre de 2026 - 08:43

    San Juan tendrá un sábado caluroso y con viento Zonda: la máxima llegará a 31°C

    El pronóstico anticipa una jornada calurosa en San Juan. Por la noche, el viento del oeste podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h.

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    Calor en San Juan. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sábado llega a San Juan con una jornada marcada por el calor, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este 19 de septiembre. La temperatura partirá de una mínima de 16°C y ascenderá rápidamente hasta alcanzar una máxima de 31°C, en un día que tendrá distintas condiciones de cielo y viento a medida que avance.

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    Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 16°C al inicio de la jornada. El viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

    Por la tarde, el termómetro alcanzará los 31°C, convirtiendo a este sábado en una de las jornadas más cálidas del fin de semana.

    La situación cambiará hacia la noche, cuando el viento rote al oeste y aumente su intensidad. De acuerdo con el pronóstico, las ráfagas podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h, mientras la temperatura descenderá hasta alrededor de los 24°C.

    Cómo seguirá el tiempo en San Juan

    Después del calor de este sábado, el domingo tendrá una máxima de 30°C y una mínima de 16°C. También rige un alerta por viento Zonda durante toda la jornada del domingo, con ráfagas que por la tarde podrían alcanzar los 69 km/h.

    A partir del lunes llegará un descenso térmico, con 22°C de máxima, mientras que el martes se espera una mínima de apenas 7°C.

    El miércoles las temperaturas se mantendrán moderadas, pero desde el jueves volverá el calor con fuerza: el pronóstico anticipa 35°C de máxima, seguido de otros 32°C el viernes.

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