San Juan tendrá un sábado caluroso y con viento Zonda: la máxima llegará a 31°C

El pronóstico anticipa una jornada calurosa en San Juan. Por la noche, el viento del oeste podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h.

El sábado llega a San Juan con una jornada marcada por el calor, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este 19 de septiembre. La temperatura partirá de una mínima de 16°C y ascenderá rápidamente hasta alcanzar una máxima de 31°C, en un día que tendrá distintas condiciones de cielo y viento a medida que avance.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 16°C al inicio de la jornada. El viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 31°C, convirtiendo a este sábado en una de las jornadas más cálidas del fin de semana.

La situación cambiará hacia la noche, cuando el viento rote al oeste y aumente su intensidad. De acuerdo con el pronóstico, las ráfagas podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h, mientras la temperatura descenderá hasta alrededor de los 24°C.

Cómo seguirá el tiempo en San Juan Después del calor de este sábado, el domingo tendrá una máxima de 30°C y una mínima de 16°C. También rige un alerta por viento Zonda durante toda la jornada del domingo, con ráfagas que por la tarde podrían alcanzar los 69 km/h.