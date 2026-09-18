    • 18 de septiembre de 2026 - 16:44

    ¿Se viene la lluvia? Cielo cubierto en San Juan y probabilidad de tormentas aisladas

    Las nubes cubrieron el cielo sanjuanino durante la siesta y la tarde de este viernes. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó chances de precipitaciones para el Gran San Juan y varios departamentos, mientras la incertidumbre sobre el agua crece.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este viernes 18 de septiembre, el paisaje sanjuanino cambió de manera radical: las nubes coparon el cielo por la siesta y la tarde, dejando abierta la gran pregunta en las calles: ¿Se viene la lluvia?

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    Según el portal oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), persisten las chances de tormentas aisladas en toda la provincia, con una probabilidad que se mantiene en un rango del 10% al 40%. Esta previsión no solo abarca al Gran San Juan, sino que también se extiende a departamentos alejados como Caucete, Jáchal, Calingasta, Iglesia y Valle Fértil.

    En la Ciudad de San Juan, por ahora el panorama se limita a un cielo cargado de nubes, a la espera de que el pronóstico de inestabilidad termine por cumplirse o disiparse con el correr de las horas. La jornada, que transitó con una máxima estimada en los 28°C, dará paso a la noche con un descenso de temperatura hasta los 23°C, vientos del sector sur y la continuidad de las condiciones inestables.

    ¿Cómo sigue el fin de semana?

    Para llevar tranquilidad a quienes planean actividades al aire libre, el panorama cambiará rotundamente a partir de mañana. El organismo oficial prevé que las condiciones mejoren para este sábado, jornada en la que no hay probabilidades de lluvia y el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una máxima que rondará los 29°C. El domingo, en tanto, el termómetro trepará hasta los 30°C.

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