¿Se viene la lluvia? Cielo cubierto en San Juan y probabilidad de tormentas aisladas

Las nubes cubrieron el cielo sanjuanino durante la siesta y la tarde de este viernes. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó chances de precipitaciones para el Gran San Juan y varios departamentos, mientras la incertidumbre sobre el agua crece.

Este viernes 18 de septiembre, el paisaje sanjuanino cambió de manera radical: las nubes coparon el cielo por la siesta y la tarde, dejando abierta la gran pregunta en las calles: ¿Se viene la lluvia?

Según el portal oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), persisten las chances de tormentas aisladas en toda la provincia, con una probabilidad que se mantiene en un rango del 10% al 40%. Esta previsión no solo abarca al Gran San Juan, sino que también se extiende a departamentos alejados como Caucete, Jáchal, Calingasta, Iglesia y Valle Fértil.

En la Ciudad de San Juan, por ahora el panorama se limita a un cielo cargado de nubes, a la espera de que el pronóstico de inestabilidad termine por cumplirse o disiparse con el correr de las horas. La jornada, que transitó con una máxima estimada en los 28°C, dará paso a la noche con un descenso de temperatura hasta los 23°C, vientos del sector sur y la continuidad de las condiciones inestables.