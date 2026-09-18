Apostando al futuro: Exactas profundiza lazos internacionales y potencia su área de informática

Con eje en la vinculación entre la ciencia y el desarrollo productivo y social de la provincia, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) llevó a cabo con éxito el “Ateneo de Informática”. El evento, organizado de manera conjunta por la Secretaría de Investigación de Exactas, el Departamento de Informática y el Instituto de Informática (IDEI) bajo la iniciativa “Exactas Investiga”, reunió a autoridades, investigadores y estudiantes en una jornada de fuerte impronta tecnológica.

Durante la apertura, el secretario de Investigación de la FCEFN, Dr. Martín Rothis, remarcó la profunda naturaleza transversal de la disciplina en áreas tan diversas como la geología, la biología y la física, destacando además el valor de sumar tempranamente a los alumnos en los equipos científicos para potenciar su formación profesional.

Por su parte, el decano de la unidad académica, Dr. Jorge Castro, hizo hincapié en la reciente creación de la Licenciatura en Sistemas Inteligentes y Ciencia de Datos. En el plano de la cooperación internacional, el funcionario anticipó la concreción de un acuerdo de colaboración con una universidad de China, el cual buscará extender la histórica cooperación científica que la provincia mantiene en materia de astronomía hacia el sector informático, enfocándose en la formación de recursos humanos jóvenes especializados en inteligencia artificial.

Durante el ateneo se expusieron cinco líneas de investigación y desarrollo orientadas a dar soluciones concretas a demandas técnicas y sociales:

Red de Bibliotecas Sanjuaninas (REBISA): Presentado por Luis Olguín (Proyecto FARO), consiste en una plataforma desarrollada con herramientas en Python y basada en VuFind que logra unificar los catálogos de más de 200.000 libros pertenecientes a bibliotecas populares y escolares de la provincia, sin alterar los sistemas operativos preexistentes en cada institución.

Experiencia de Usuario y Seguridad (EMOX): Desde el Laboratorio de Tecnologías Adaptativas y Colaborativas, Laura Aballay y Flavia Millán expusieron el modelo EMOX Multimodal Secure. Se trata de un sistema impulsado por inteligencia artificial para evaluar métricas emocionales —a través de gestos, voz y postura— bajo estrictos estándares de ética y ciberseguridad para proteger datos sensibles en entornos digitales.

IA en la Educación Superior: Sandra Oviedo dio a conocer las conclusiones de un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en las aulas universitarias. El informe advirtió que, si bien los alumnos ponderan positivamente la herramienta como soporte de estudio, persiste el desafío de evitar la pérdida del pensamiento crítico, por lo que el equipo impulsa el diseño de guías de uso responsable y rúbricas específicas para medir la autonomía cognitiva.

Traducción de Lengua de Señas Argentina (LSA): Expuesto por María Isabel Masanet y Raúl Klenzi, este desarrollo propone un sistema bidireccional capaz de interpretar la LSA transformando videos en coordenadas tridimensionales mediante el uso de modelos de lenguaje (LLM). Mediante un avatar 3D, el prototipo traduce la seña a texto y audio, con el fin de facilitar gestiones administrativas y trámites médicos para la comunidad sorda.

Microservicios e Internet de las Cosas (IoT): A cargo de María Murazzo y Nelson Rodríguez, la exposición técnica abordó la migración de arquitecturas monolíticas hacia microservicios orientados a eventos aplicados a redes de sensores sismológicos. El proyecto detalla el uso de tecnologías como Apache Kafka en Docker para el procesamiento de datos en el borde (Edge) y el desarrollo de un framework móvil en Flutter.

El encuentro cerró con una reflexión del Dr. Rothis, quien reafirmó el rol estratégico de la universidad pública en la generación de investigación de vanguardia, el trabajo interdisciplinario y la transferencia directa de soluciones científicas al servicio de la comunidad sanjuanina.

Fuente: Facultad de Ciencias Exactas