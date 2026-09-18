    • 18 de septiembre de 2026 - 14:33

    Jáchal: capacitan a vecinos ante "El Niño" para prevenir inundaciones y actuar en emergencias

    Los Bomberos Voluntarios de Jáchal brindarán una charla informativa a los vecinos de la localidad de Huaco.

    Los Bomberos Voluntarios de Jáchal continúan con charlas en la comunidad.

    Los Bomberos Voluntarios de Jáchal continúan con charlas en la comunidad.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Jáchal y el Destacamento Huaco convocan a una charla informativa clave para la comunidad. La iniciativa busca concientizar sobre el impacto climático, articular la respuesta de los sistemas de asistencia y detectar las zonas más vulnerables de la localidad.

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    El departamento de Jáchal se alista para hacer frente a las eventuales consecuencias que trae consigo el fenómeno meteorológico conocido como "El Niño". En este contexto, la prevención y la acción comunitaria organizada se presentan como herramientas indispensables para reducir riesgos y proteger a la población.

    Con el objetivo de capacitar e informar a las familias locales, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Jáchal junto al Destacamento Huaco ha organizado un encuentro abierto a la comunidad para abordar de manera integral los efectos de las contingencias climáticas.

    Detalles del encuentro preventivo en Jáchal

    La actividad se llevará a cabo bajo la consigna “¿Qué es? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué podemos hacer?”, buscando responder a las principales dudas de la población y ofrecer medidas concretas de autocuidado y colaboración comunitaria.

    • Fecha: sábado 19 de septiembre.
    • Horario: 16.
    • Lugar: Centro Integrador Comunitario (CIC) de Huaco.

    Respuesta institucional y trabajo articulado

    Durante la jornada, los efectivos de bomberos explicarán minuciosamente cómo funcionará el plan de respuesta de los sistemas de emergencia ante eventuales desbordes o inundaciones en Huaco. Asimismo, se brindarán pautas orientativas para que los propios vecinos sepan cómo actuar de manera coordinada y rápida frente a situaciones críticas, facilitando el trabajo de los rescatistas y protegiendo los bienes de la comunidad.

    Entre los principales ejes a tratar se destacan las alertas por lluvias intensas, la prevención frente a inundaciones y el abordaje de eventos severos vinculados a calores extremos.

    Identificación de zonas vulnerables e infraestructura necesaria

    Un punto central de la reunión será el análisis participativo sobre los puntos más vulnerables de Huaco. Se busca identificar de forma directa las zonas críticas expuestas a la acumulación de agua o al desborde de cauces.

    Esta evaluación conjunta servirá no solo para reforzar la preparación de los hogares situados en mayor peligro, sino también para fundamentar e impulsar el pedido de obras de infraestructura indispensables que permitan contener de forma definitiva las inundaciones en el distrito.

    Bajo el lema "La prevención también es servicio", la convocatoria invita a todos los pobladores a sumarse a esta iniciativa colectiva. La participación de cada habitante resulta fundamental para fortalecer la red de contención comunitaria y minimizar los daños ante cualquier contingencia climática.

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