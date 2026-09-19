    • 19 de septiembre de 2026 - 08:27

    Obras Sanitarias ofrece descuentos de hasta el 50% a jubilados y cuentapropistas para reducir la morosidad

    La medida de Obras Sanitarias contempla rebajas en la tarifa mensual y facilidades para regularizar deudas acumuladas a los miembros de esto grupos vulnerables.

    Obras Sanitarias ofrece rebajas en el pago de servicios a jubilados, pensionados y cuentrapropistas.

    Obras Sanitarias ofrece rebajas en el pago de servicios a jubilados, pensionados y cuentrapropistas.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En un contexto económico complejo, Obras Sanitarias implementó beneficios para aliviar el bolsillo de los sanjuaninos y hacer frente a la alta morosidad. La iniciativa otorga descuentos del 30% y del 50% en las boletas mensuales de los servicios a dos grandes sectores de la población: jubilados y pensionados, y personas que no trabajan en relación de dependencia (cuentapropistas).

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    Natalia Porra, a cargo de la Oficina de Beneficios Especiales perteneciente al Departamento Comercial de Obras Sanitarias, explicó que la medida persigue un doble propósito fundamental: brindarle una ayuda concreta a la población golpeada por la coyuntura económica actual y, a su vez, reducir el 40% de morosidad registrado actualmente en el pago de los servicios en San Juan.

    Beneficios para la factura mensual de Obras Sanitarias

    El plan de incentivos se segmenta según la condición laboral y social de los solicitantes:

    • Jubilados y pensionados: reciben una bonificación del 30% sobre el consumo mensual de la boleta.
    • Trabajadores sin relación de dependencia (cuentapropistas): acceden a una rebaja del 50% en la tarifa mensual.

    Porra aclaró que la bonificación se otorga por el plazo de un año, con posibilidad de renovación al finalizar el período. Para renovarlo, el usuario deberá haber cumplido en tiempo y forma con el pago del servicio durante esos doce meses y presentar nuevamente la documentación requerida.

    Condonación de deudas acumuladas y planes de pago

    Para los usuarios pertenecientes a cualquiera de estos dos grupos que mantengan deudas vencidas con la empresa, el programa incluye una herramienta clave de regularización:

    • Condonación del 50%: se aplica un descuento del 50% sobre el total del monto adeudado.
    • Plan de pago facilitado: el 50% restante se reestructura mediante un plan de cuotas cómodo y accesible, diseñado para saldarse en conjunto con la boleta mensual que ya incluye el beneficio aplicado.

    Requisitos para acceder al beneficio

    Para calificar dentro de este programa de beneficios, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones sociales y patrimoniales:

    • Titularidad: el beneficio aplica únicamente a usuarios que sean propietarios o titulares de un único inmueble.
    • Ingresos familiares: la suma de los ingresos de todo el grupo familiar conviviente no debe superar el monto equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
    • Consumo eléctrico: presentar la boleta de servicio de energía eléctrica con un consumo que no supere los 500 kWh. Sin embargo, este requisito es flexible: en caso de sobrepasar dicho límite, una asistente social evaluará de forma individual la situación socioeconómica del hogar.

    Documentación requerida

    Los interesados deben concurrir a realizar el trámite con fotocopias de la siguiente documentación:

    • DNI de todos los integrantes del grupo familiar que convive en la vivienda.
    • Boleta de energía eléctrica (para verificación de consumo).
    • Acreditación de ingresos:
      • Jubilados y pensionados: recibo de cobro de haberes.
      • Cuentapropistas: Certificación Negativa expedida por la ANSES.

    Dónde y cuándo realizar el trámite

    Los beneficios ya se encuentran totalmente vigentes y los trámites pueden gestionarse de forma presencial de lunes a viernes, en horario de 7,30 a 14, en los siguientes puntos de atención:

    • Sede Central de Obras Sanitarias: Avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca, Capital, San Juan.
    • Delegaciones departamentales: en las distintas dependencias de Obras Sanitarias ubicadas en el interior y periferia de la provincia.

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