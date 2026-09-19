    • 19 de septiembre de 2026 - 09:59

    Comerciantes Unidos respaldó los controles en Rawson y pidió reforzar la lucha contra la venta ilegal

    La entidad empresarial destacó la intervención municipal sobre una feria no habilitada y remarcó la importancia de proteger al comercio formal frente al contrabando y la comercialización de mercadería de dudosa procedencia.

    La Cámara de Comercio dio su opinión con respecto a la modificación de fechas.&nbsp;

    La Cámara de Comercio dio su opinión con respecto a la modificación de fechas. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Cámara de Comerciantes Unidos manifestó su respaldo a los controles realizados por la Municipalidad de Rawson y volvió a reclamar acciones contra la venta ilegal y el contrabando en San Juan. El pronunciamiento surgió luego de la inspección realizada sobre el evento denominado “Ameri Mark Outlet”, que, según indicó la entidad, no contaba con inscripción ni autorización municipal para desarrollar actividades comerciales.

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    A través de un comunicado, la Cámara felicitó a las autoridades de Rawson por la intervención y consideró que este tipo de controles resultan necesarios para evitar la proliferación de ferias que funcionan al margen de las habilitaciones correspondientes.

    Desde la entidad sostuvieron que la comercialización informal genera distorsiones en el mercado local y afecta a los comerciantes que desarrollan sus actividades dentro del marco legal, cumplen con las obligaciones tributarias y deben afrontar los costos vinculados al funcionamiento de sus negocios.

    Uno de los principales argumentos planteados por la Cámara está relacionado con la defensa del empleo formal. En ese sentido, señalaron que el comercio establecido legalmente constituye una fuente de generación de puestos de trabajo registrados y remarcaron la importancia de preservar ese sector de la actividad económica.

    La organización también puso el foco en el aporte impositivo del comercio formal, al considerar que los tributos abonados por los establecimientos habilitados contribuyen al sostenimiento de servicios públicos esenciales como seguridad, salud y educación.

    Otro de los ejes del planteo fue la necesidad de garantizar una competencia en igualdad de condiciones. Para la Cámara, combatir el contrabando y la venta de productos sin los controles correspondientes permite proteger a quienes cumplen con las normas y obligaciones vigentes.

    En ese marco, la entidad ratificó su intención de trabajar junto al sector público y los organismos de control para avanzar contra las actividades comerciales que no cuenten con las autorizaciones correspondientes.

    La Cámara de Comerciantes Unidos sostuvo finalmente que la articulación entre el sector privado y las autoridades resulta clave para avanzar hacia un esquema comercial formal, seguro y transparente en la provincia.

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