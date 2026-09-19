Alerta amarilla por viento Zonda en San Juan: cuándo llegarán las ráfagas más fuertes y cuánto subirá la temperatura

San Juan tendrá un fin de semana marcado por el viento Zonda y un fuerte ascenso de la temperatura . Desde Protección Civil emitieron un alerta amarilla por viento para toda la jornada del domingo 20 de septiembre, mientras que este sábado ya se esperan condiciones ventosas que irán aumentando su intensidad con el paso de las horas.

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De acuerdo con el pronóstico de Meteored, durante este sábado el cielo se mantendrá mayormente soleado y el termómetro continuará en ascenso . A las 11 ya se registraban 24°C, con viento del noreste de entre 7 y 22 km/h. Para las próximas horas se prevé un incremento tanto de la velocidad del viento como de las ráfagas.

El cambio se hará más notorio durante la tarde. Cerca de las 14 se esperan 30°C, con viento del noreste de entre 13 y 33 km/h, mientras que a las 17 la temperatura podría alcanzar los 32°C, acompañada por viento del norte de entre 18 y 42 km/h.

Durante la noche, las condiciones continuarán siendo ventosas, aunque con una disminución en la intensidad. Para las 20 se prevén 26°C, con viento del norte de entre 7 y 22 km/h, y cerca de las 23 la temperatura rondará los 25°C, con viento del noroeste de entre 16 y 31 km/h.

El escenario cambiará de manera marcada durante el domingo 20 de septiembre, jornada para la que Protección Civil emitió el alerta amarillo. Durante la madrugada todavía se esperan ráfagas importantes y el viento del norte podría alcanzar los 44 km/h.

Durante la mañana se producirá además un cambio en la dirección del viento, que rotará hacia el sur. Para las 11, Meteored anticipa ráfagas de hasta 53 km/h, mientras que la mayor intensidad está prevista para la tarde.

El momento más complicado podría darse alrededor de las 17, cuando el pronóstico prevé viento Zonda de entre 38 y 78 km/h. Luego, durante la noche, el fenómeno comenzaría a perder intensidad: a las 20 las ráfagas podrían llegar a 71 km/h y hacia las 23 se esperan valores de hasta 54 km/h.

Ante este escenario, desde Protección Civil recomendaron tomar las precauciones necesarias y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas durante el domingo, especialmente durante las horas en las que se esperan las ráfagas más fuertes.