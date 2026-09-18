    • 18 de septiembre de 2026 - 21:14

    Voge inauguró su concesionario oficial en San Juan de la mano de Grupo Lorenzo

    Bajo el concepto "Una nueva leyenda comienza en San Juan", la reconocida marca de motocicletas de media y alta cilindrada abrió este viernes las puertas de su espacio comercial en pleno centro, en un evento exclusivo que congregó a fanáticos de las dos ruedas y referentes del sector.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mercado de las motocicletas en San Juan suma oficialmente un nuevo y esperado protagonista. Este viernes 18 de septiembre, en una velada inaugural que reunió a motociclistas, invitados especiales y potenciales compradores, Lorenzo dejó inaugurado su nuevo concesionario oficial dedicado a Voge, consolidando desembarco de la marca en la provincia con una propuesta orientada al diseño, la tecnología y las altas prestaciones.

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    El local ubicado en punto estratégico de la ciudad en avenida Rawson Norte 17 (esquina avenida Libertador General San Martín), marcó el punto de partida oficial para este espacio comercial especialmente diseñado para los amantes de la aventura y la movilidad urbana.

    Una apuesta fuerte al segmento de media y alta cilindrada

    Bajo el lema "Una nueva leyenda comienza en San Juan", la firma busca conectar de manera directa con un público que presta cada vez mayor atención a la estética, el equipamiento tecnológico y la versatilidad. La propuesta de Voge apunta tanto a quienes buscan una alternativa eficiente para la movilidad cotidiana como a los entusiastas del motoviaje y la exploración fuera del asfalto, un segmento en plena expansión en la provincia.

    Durante la inauguración, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones, conocer de primera mano los modelos más destacados del catálogo y recibir asesoramiento especializado por parte del equipo de asesores, marcando el inicio de una relación cercana con la comunidad de motociclistas sanjuaninos.

    Vivir la experiencia VOGE junto a “Yago” Lorenz

    A la inauguración del nuevo concesionario se sumará un evento sin precedentes: se presentará en las nuevas instalaciones de la marca la muestra “Anatomía de 100.000 km”, una propuesta de arte, fotografía y experiencia interactiva que resume el viaje de dos años en el que el motociclista argentino Ricardo “Yago” Lorenz recorrió 100.000 kilómetros por América Latina a bordo de una VOGE 300 Rally.

    La exhibición se nutre de fotografías, objetos reales del viaje y una audioguía narrada en primera persona por el propio protagonista. Estará disponible los días 23 y 24 de septiembre durante todo el día y, en el horario de 19:00 a 20:00 (ambos días), se contará con la presencia de Yago Lorenz, quien relatará las alternativas de la travesía.

    Con la apertura de este nuevo punto de venta, Lorenzo amplía la oferta local y le otorga a San Juan un espacio de referencia indiscutido para el mundo de las dos ruedas, combinando innovación, diseño y espíritu aventurero en un mismo lugar.

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