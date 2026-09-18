San Juan será escenario de un torneo nacional de tenis senior con jugadores de todo el país

San Juan volverá a ser escenario de una competencia de alcance nacional con la llegada del Senior Nacional San Juan G1 de tenis , un certamen que reunirá durante cinco jornadas a jugadores y jugadoras de distintas provincias y de diferentes categorías del circuito senior argentino.

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La competencia se desarrollará del miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre , con partidos en las canchas del Club Hispano y el San Juan Lawn Tennis Club . El torneo será fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Tenis (FSJT) y la Asociación Argentina de Tenis (AAT) .

El certamen incluirá pruebas de singles y dobles, tanto masculinas como femeninas , y abarcará una amplia franja etaria, desde la categoría +19 hasta +80 años . Para formar parte de la competencia será requisito estar federado.

La edición contará con la participación de varios protagonistas destacados del circuito senior argentino, entre ellos jugadores que ocupan el primer puesto del ranking nacional en sus respectivas categorías .

La presencia de estos tenistas le dará al torneo un atractivo especial y permitirá que el público sanjuanino pueda observar en acción a referentes de distintas generaciones del tenis argentino.

Para el tenis local, además, la realización de un certamen G1 de carácter nacional representa la posibilidad de recibir nuevamente una competencia de alto nivel, con deportistas que llegarán desde distintos puntos del país.

Santiago Romañach hablará sobre psicología deportiva

Más allá de los partidos, el torneo tendrá una propuesta vinculada con uno de los aspectos que cada vez cobra mayor importancia en el deporte: la preparación mental de los atletas.

En ese marco, Santiago Romañach encabezará un encuentro destinado especialmente a jugadores y padres, en el que compartirá herramientas y experiencias relacionadas con la psicología aplicada al deporte.

La actividad buscará generar un espacio de intercambio que permita abordar las cuestiones mentales y emocionales que forman parte de la preparación de un deportista, tanto durante la competencia como fuera de la cancha. Las entradas para participar de esta propuesta podrán adquirirse a través de Avantti (hacé click aquí).

Últimos días para inscribirse

Los jugadores interesados en participar del Senior Nacional San Juan G1 podrán inscribirse hasta el 21 de septiembre a través de Tenis Integrado.

Para realizar consultas sobre el certamen y las inscripciones, la organización habilitó el teléfono 264 404-2498.

Toda la información relacionada con el torneo, incluido el cronograma, las novedades y los resultados, será difundida a través de la cuenta oficial de Instagram de la Federación Sanjuanina de Tenis, @fsjt.

Así, durante cinco días, San Juan será punto de encuentro para el tenis senior argentino, con competencia en distintas categorías y la presencia de jugadores de diferentes generaciones que llegarán a la provincia para disputar uno de los torneos G1 del calendario nacional.