Las Leonas golearon a Chile y lideran su grupo en los Juegos Suramericanos

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped se impuso por 5 a 1 ante el conjunto trasandino en su tercera presentación en los Juegos Suramericanos 2026. Con puntaje ideal, se encaminan hacia la definición del certamen.

El andar de Las Leonas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no afloja. Con una sólida actuación colectiva, el combinado nacional se impuso este jueves por 5 a 1 ante Chile en la tercera presentación de la fase regular y ratificó su absoluto favoritismo para colgarse la medalla dorada.

La superioridad de la Albiceleste en el sintético se reflejó tanto en el desarrollo del juego como en la contundencia ofensiva. Los goles que estiraron la racha victoriosa del equipo fueron convertidos por Lourdes Pisthon, Brisa Bruggesser, un doblete de Lara Casas (quien sigue ratificando su gran nivel en el torneo) y Chiara Ambrosini, completando una goleada inapelable frente a Las Diablas.

Cómo sigue el camino en el torneo Con este nuevo triunfo, la Selección Argentina se afianza en lo más alto de las posiciones del Grupo A con tres victorias en igual cantidad de presentaciones.