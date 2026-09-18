    • 18 de septiembre de 2026 - 18:36

    Temporada de Ruta: noviembre de arranque, 14 fechas y la Vuelta de San Juan con cambios

    La Federación Ciclista Sanjuanina empezó a pulir los detalles de la temporada 2026-2027 del pelotón rutero.

    Definiciones. La temporada de Ruta del ciclismo de San Juan ya tiene su bosquejo y comenzará el 22 de noviembre.

    Definiciones. La temporada de Ruta del ciclismo de San Juan ya tiene su bosquejo y comenzará el 22 de noviembre.

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    Por Ariel Poblete

    Llega la primavera y el calor invita a pedalear en la ruta. Es el momento de que asome el Calendario de Ruta 2026-27 y si bien restan por disputar tres fechas del Calendario de Pista, en la sede de la FCS hubo movimientos tras la reunión del consejo directivo de este miércoles.

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    Con detalles por afinar, con ajustes a convenir pero con el diagrama grande ya resuelto, se conoció que la temporada rutera del ciclismo de San Juan comenzará el 22 de noviembre, con la primera carrera organizada por la Unión Vecinal Manuel Belgrano con el departamento de 9 de Julio como probable escenario para la apertura de la temporada.

    Serán 14 las fechas que se repartieron entre todos los clubes, con final del calendario para el 14 de marzo de 2027 de la mano del club Sol Naciente. En el medio, las Clásicas, el Giro del Sol y la gran carrera de todos: la Vuelta de San Juan, que como siempre es organizada por el Pedal Club Olimpia.

    En principio, la Vuelta a San Juan sería desde el 24 al 31 de enero del año próximo, pero podría surgir un ajuste, que llevaría bien a adelantarla una semana o tal vez, postergarla por una semana más. Ese es uno de los ajustes grandes que se tendrán que resolver de acá a la próxima semana, cuando se confirme este calendario.

    El Giro del Sol, que siempre se programaba previo a la Vuelta, como sucedió en enero de este año que comenzó el 9 de enero, pasará a ser posterior a la gran carrera de los sanjuaninos, siempre a cargo de la Fundación para el Progreso.

    Entre las clásicas, La Doble Difunta Correa será la que abra el año 2027 ya que tiene fecha para el 3 de enero, con organzicación del Club ciclista Alvear.

    En el año 2025, la temporada comenzó el primer fin de semana de noviembre con la prueba que tuvo el departamento Sarmiento como escenario y la Vecinal Belgrano como organizador. Ahora, será el inicio el 22 de noviembre, con 9 de Julio como probable escenario ya que se encuentran avanzadas las gestiones para poder concretarlo.

    En tanto que este domingo, en el Velódromo Vicente Chancay, volverá la Temporada de Pista tras dos semanas sin carreras. Será desde las 16, con homenaje al recientemente desaparecido Jorge Otarola, integrante del cuerpo de comisarios y del Pedal Club Olimpia. Será Velocidad Olímpica, Scratch y 120 Vueltas Puntuables como especialidades, recordando que este sábado de 18 a 21 se recibirán las inscripciones en la sede del Olimpia.

    CALENDARIO DE RUTA 2026/2027

    22 de noviembre: Unión Vecinal General Manuel Belgrano.

    27, 28 y 29 de noviembre: Caucete Pedal Club.

    6 de diciembre: Club Sergio “Payaso” Valdéz.

    13 de diciembre: Club Ciclista Independiente.

    20 de diciembre: Club Ciclista Juventud Chimbas

    27 de diciembre: Fundación Planeta Ramírez

    3 de enero: Club Ciclista Alvear

    10 de enero: Club Ciclista Independiente

    17 de enero: Club Ciclista Juventud Chimbas

    24 al 31 de enero: Pedal Club Olimpia

    5, 6 y 7 de febrero: Fundación para el Progreso

    28 de febrero: Huracán Cicles Club

    7 de marzo: Pedal Club Olimpia

    14 de marzo: Club Sol Naciente

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