Operaron a Lucas Ceballos: tras una cirugía de cuatro horas, el defensor ya se recupera de la fractura de malar

Lucas Ceballos, experimentado defensor y capitán de Sportivo Desamparados, fue operado este jueves por la fractura de malar que sufrió durante un partido del Regional Amateur. La intervención quirúrgica se extendió durante casi cuatro horas y, según contó su hermano Santiago, los médicos le colocaron una placa, una malla y dos tornillos.

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La lesión se produjo el pasado domingo 30 de agosto, cuando Desamparados visitó a General Belgrano de Media Agua. Apenas habían transcurrido dos minutos del encuentro cuando Ceballos fue a disputar una pelota aérea y protagonizó un fuerte choque de cabezas con Heber Lucero, futbolista del conjunto local.

El impacto fue directo en el rostro y el defensor quedó con signos de desorientación, por lo que rápidamente se generó preocupación entre sus compañeros, el cuerpo técnico y los hinchas puyutanos. El cuerpo médico solicitó una ambulancia y Ceballos fue trasladado al hospital Ventura Lloveras de Media Agua. Posteriormente, el futbolista fue derivado al Hospital Rawson y luego trasladado al Sanatorio San Juan, donde permaneció bajo atención médica mientras los especialistas evaluaban el alcance de la lesión.

A los días, una tomografía 3D, estudio que permite obtener imágenes detalladas de las estructuras óseas del rostro, confirmó que Ceballos tenía una fractura del malar en dos partes.

El malar, también llamado hueso cigomático, forma buena parte del pómulo y participa de la estructura que rodea el ojo. Por su ubicación, este tipo de lesión requiere una evaluación precisa para determinar si existe desplazamiento del hueso o compromiso de estructuras cercanas. En el caso del capitán puyutano, los especialistas determinaron finalmente que debía ser sometido a una intervención quirúrgica para reparar la zona afectada.

Según contó Santiago Ceballos, durante la operación se colocaron una placa, una malla y dos tornillos para estabilizar la zona fracturada. La cirugía comenzó este jueves y se extendió durante casi cuatro horas.

Ahora comenzará una etapa de recuperación cuya duración todavía no está determinada. La familia recibió como primera indicación que el jugador deberá tomar el proceso con paciencia, mientras los médicos controlan su evolución y establecen los próximos pasos.

Una lesión que lo alejó de las canchas

Una fractura de malar se produce cuando un impacto fuerte provoca la ruptura del hueso que forma el pómulo. Su tratamiento depende de factores como la ubicación de la fractura, el desplazamiento de los fragmentos y el posible compromiso de la órbita ocular.

En el caso de Ceballos, el diagnóstico mediante la tomografía 3D permitió conocer con precisión el alcance del daño y determinar el tratamiento quirúrgico.

El defensor es una de las piezas experimentadas de Sportivo Desamparados y su ausencia representa una baja importante para el equipo que disputa el Regional Amateur. Ahora, toda la atención está puesta en su recuperación luego de una cirugía que demandó varias horas.