Temporada de Pista: Olimpia le rinde su homenaje a Jorge Otarola

Este domingo, séptima fecha del calendario de pista en el Velódromo Vicente Chancay a partir de las 16.

Con la temporada de ruta ya pidiendo espacios, la Temporada de Pista de la Federación Ciclista Sanjuanina vuelve a la escena con la realización de la séptima fecha de su calendario. Será desde las 16, en el Velódromo Vicente Chancay, con organización del Pedal Club Olimpia que rendirá su merecido homenaje a Jorge Otarola, comisario e integrante del club, recientemente desaparecido.

Habían pasado dos semanas sin Pista por la decisión de la Secretaría de Deportes de priorizar otras disciplinas en el Velódromo, pero este domingo regresa la Pista con todas las categorías y todas las especialidades.

Con concentración desde las 15 para comenzar con las pruebas a partir de las 16, estarán en disputa Velocidad Olímpica, Scratch y las 120 Vueltas Puntuables. Con Juveniles, Damas y Elite, en un programa competitivo de carreras.