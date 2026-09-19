Temporada de Pista: Olimpia le rinde su homenaje a Jorge Otarola

Con la temporada de ruta ya pidiendo espacios, la Temporada de Pista de la Federación Ciclista Sanjuanina vuelve a la escena con la realización de la séptima fecha de su calendario. Será desde las 16, en el Velódromo Vicente Chancay, con organización del Pedal Club Olimpia que rendirá su merecido homenaje a Jorge Otarola, comisario e integrante del club, recientemente desaparecido.
Habían pasado dos semanas sin Pista por la decisión de la Secretaría de Deportes de priorizar otras disciplinas en el Velódromo, pero este domingo regresa la Pista con todas las categorías y todas las especialidades.
Con concentración desde las 15 para comenzar con las pruebas a partir de las 16, estarán en disputa Velocidad Olímpica, Scratch y las 120 Vueltas Puntuables. Con Juveniles, Damas y Elite, en un programa competitivo de carreras.
Chimbas Te Quiero, SEP y Pocito han sido los equipos que se repartieron más triunfos a lo largo de estas seis fechas ya disputadas. Luego de la de este domingo, al calendario de Pista le quedarán dos jornadas más para ya empezar a mirar la Temporada de Ruta que tiene programado su inicio para el 22 de noviembre próximo. La Federación terminará de ajustar los detalles del ciclo 2026-27 este miércoles en su habitual reunión de consejo, pero ya se siente el ruido del pelotón pidiendo su lugar en las rutas sanjuaninas.