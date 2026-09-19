    • 19 de septiembre de 2026 - 16:41

    Lionel Messi tendrá su último partido con la Selección Argentina en el Monumental y ya se conocen los precios

    Con precios que van desde los $90.000 hasta los $480.000, este martes arranca la venta de tickets para ver a la "Scaloneta" en el Monumental y el Kempes, en una gira que marcará la despedida oficial de Messi de la Selección.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El próximo martes 6 de octubre, el Monumental será el escenario de una noche que promete quedar grabada en la historia del fútbol nacional: Lionel Messi tendrá su despedida oficial de la Selección Argentina enfrentando a Benín, en el cierre de la triple fecha de amistosos diagramada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la próxima Fecha FIFA.

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    La expectativa es absoluta y los detalles organizativos ya fueron confirmados por la casa madre del fútbol argentino, incluyendo cronogramas de venta de entradas, valores y la lista de convocados por Lionel Scaloni tanto para el compromiso en Córdoba como para los dos duelos en el estadio de River Plate.

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    El recorrido de la "Scaloneta" comenzará el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes para donde la Selección se medirá ante Bolivia.

    Para este encuentro en tierras cordobesas, con capacidad para unos 57.000 espectadores, las entradas saldrán a la venta este lunes 21 de septiembre a partir de las 14:00 horas. Los precios establecidos son:

    Popular: $90.000

    Menor a Popular (3 a 10 años): $25.000

    Platea Gasparini: $140.000

    Platea Ardiles: $170.000

    Los duelos en el Monumental y la presencia estelar de Messi

    La acción se trasladará luego al Monumental recinto que continúa con sus obras de remodelación con proyección a superar los 100.000 lugares para los encuentros frente a Burkina Faso (sábado 3 de octubre) y el tan esperado choque ante Benín (martes 6 de octubre).

    Desde la AFA aclararon especialmente que, si bien el capitán figura entre los 28 convocados del exterior por Scaloni, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se sumarán y participarán exclusivamente del último amistoso programado para el 6 de octubre.

    Además de la base habitual, la lista se robusteció en las últimas horas con la incorporación de nueve futbolistas del ámbito local e internacional: Leonel Flores (Boca Juniors), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Santiago Beltrán, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada (River Plate), además de Equi Fernández (Bayer Leverkusen), Santiago Simón (Toluca) y Valentín Gómez (Betis).

    Precios y venta de entradas para River

    Los tickets para los partidos en el templo riverplatense se pondrán a la venta este martes 22 de septiembre desde las 18:00 horas a través de la plataforma oficial de Deportick. Los valores van desde los $90.000 hasta los $480.000:

    Popular: $90.000

    Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000

    Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

    Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

    Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

    Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

    Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

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