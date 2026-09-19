Con una ráfaga de goles en el final, Trinidad venció Juventud Zondina y se metió en los PlayOff del Clausura

Atlético Trinidad consiguió un triunfo clave por 2-0 ante Juventud Zondina en el inicio de la fecha 14 del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División. El partido se disputó anoche en el barrio Atlético y recién se destrabó en los últimos minutos, cuando el León encontró los dos goles que le permitieron quedarse con tres puntos importantes.

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A los 37 minutos del segundo tiempo Lucas Carrizo apareció para marcar el 1-0 y darle tranquilidad al conjunto local. Apenas dos minutos después, Santiago Álvarez volvió a golpear y estableció el 2-0 definitivo. Trinidad aprovechó así el tramo final del encuentro para asegurar una victoria que lo hizo subir posiciones en la tabla.

Con los tres puntos, Atlético Trinidad llegó a 24 unidades y quedó en el cuarto puesto del Clausura, dentro del grupo de ocho equipos que actualmente estarían clasificando a los playoffs. Por delante aparecen Desamparados, Alianza y Rivadavia, en una definición que comienza a entrar en su etapa decisiva.

Para Juventud Zondina, en cambio, la derrota significó un nuevo golpe en la pelea por mantener la categoría. Con apenas nueve puntos todavía en juego, el Tricolor quedó comprometido en la tabla general y deberá sumar en las próximas jornadas para intentar salir de la zona de descenso.

La victoria de Trinidad también tuvo impacto en la lucha por la permanencia. Villa Ibáñez quedó matemáticamente fuera de peligro, por lo que los dos lugares de descenso que todavía deben definirse quedaron concentrados entre Deportivo Carpintería, Juventud Zondina y Defensores de Argentinos. Carpintería está actualmente fuera de la zona roja, mientras que Zondina y Defensores ocupan los puestos de descenso directo.

Cómo continúa la fecha 14 del Clausura

La actividad continuará este sábado desde las 16.30, con cuatro partidos. López Peláez recibirá a Colón Junior, con Rubén Riveros como árbitro, mientras que Marquesado será local de Atenas Pocito, bajo el arbitraje de Cristian Neira.

Además, Atlético Minero enfrentará a 9 de Julio, con Yazmín Yacante como jueza, y Villa Ibáñez jugará ante Sportivo Peñarol, con Jesús Allegue como árbitro.

El domingo será el turno de Defensores de Argentinos ante San Lorenzo de Ullum, partido que tendrá a Ignacio Aurtenechea como juez. Por su parte, Deportivo Carpintería recibirá a Atlético Alianza, con Enzo Gómez como árbitro.

La fecha se completará el miércoles 23 de septiembre con dos encuentros. Sportivo Sarmiento, ya descendido, recibirá a Atlético Unión con Walter Jorquera como árbitro, mientras que Sportivo Desamparados se medirá con Sportivo Rivadavia, con Alejo Palumbo como juez.