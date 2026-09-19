    • 19 de septiembre de 2026 - 08:25

    San Martín define todo para recibir a Colegiales en el Pueblo Viejo

    El Verdinegro terminará su preparación de cara al partido de este domingo a las 17 en Concepción.

    CLAVE. Mercado cumplió su sanción y estaría de vuelta en el mediocampo de San Martín este domingo ante Colegiales.

    CLAVE. Mercado cumplió su sanción y estaría de vuelta en el mediocampo de San Martín este domingo ante Colegiales.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Recta final, sin margen de error. Capítulo 30 de la Primera Nacional y para el Atlético San Martín, un solo objetivo: los tres puntos. Es que el Verdinegro apostará a ganador cuando reciba este domingo a Colegiales sabiendo que no puede darse el lujo de dejar puntos en Concepción.

    Leé además

    San Martín igualó de local ante el líder Tristán Suárez. Fotos: Mariano Arias - DIARIO DE CUYO

    San Martín no pudo en Concepción y dejó pasar una chance clave ante Tristán Suárez
    Goleador. Nazareno Funez estaría de regreso en el ataque de San Martín que se juega todo contra Tristán Suárez en Concepción.

    San Martín recibe a Tristán Suárez con mucho en juego en el Pueblo Viejo

    Con este objetivo, el equipo de Alejandro Schiapparelli completará su preparación con la definición de la formación que tendría algunos retoques con regresos que son sensibles.

    La vuelta de Mercado al mediocampo tras cumplir con la sanción por acumulación de amarillas es una de las novedades salientes. iría por Pelaitay que jugó el miércoles ante Tristán Suárez, mientras que Nazareno Funez arrancaría como titular en el ataque ya totalmente repuesto de su lesión.

    Acosta seguirá por Jaurena que debió salir antes resentido de su lesión, mientras que el fondo no presentaría mayores variantes.

    San Martín necesita meter los tres puntos para terminar de afirmarse en la zona de Reducido. Maipú y Colegiales lo acechan a solo dos unidades y eso, es un riesgo demasiado importante.

    Colegiales está a solo dos puntos de San Martín en la tabla y pelea por meterse en el Reducido. El Tricolor de Leonardo Fernández viene de una victoria sobre Nueva Chicago como local y en Concepción intentará al menos sumar para acomodarse en el tramo decisivo de la temporada.

    De esta manera, la formación de Colegiales sería: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Facundo Rivero, Leonel Ortiz, Emanuel Insúa; Franco Zicarelli, Federico Marín, Trinidad, Lucio Castillo; Leonardo González y Mauro Albertengo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    san martin le apunta a tristan suarez y quiere el hilario sanchez a pleno

    San Martín le apunta a Tristán Suárez y quiere el "Hilario Sánchez" a pleno

    Caída. San Martín perdió en Quilmes pero ya se metió en el próximo desafío que es el líder Tristán Suarez este miércoles en el Pueblo Viejo.

    Recta final para San Martín con ocho escalones para pelear por ese ascenso tan esperado

    Intento. Genaro Rossi escapa a la marca de Ortega. En Quilmes, San Martín no pudo sumar.

    La racha positiva de San Martín se le terminó en Quilmes que no perdonó

    San Martín perdió 1-0 frente a Quilmes y quedó 7mo en su zona. 

    San Martín no pudo en Quilmes y dejó pasar una chance clave para acercarse a la punta