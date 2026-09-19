San Martín define todo para recibir a Colegiales en el Pueblo Viejo

El Verdinegro terminará su preparación de cara al partido de este domingo a las 17 en Concepción.

CLAVE. Mercado cumplió su sanción y estaría de vuelta en el mediocampo de San Martín este domingo ante Colegiales.

Recta final, sin margen de error. Capítulo 30 de la Primera Nacional y para el Atlético San Martín, un solo objetivo: los tres puntos. Es que el Verdinegro apostará a ganador cuando reciba este domingo a Colegiales sabiendo que no puede darse el lujo de dejar puntos en Concepción.

Con este objetivo, el equipo de Alejandro Schiapparelli completará su preparación con la definición de la formación que tendría algunos retoques con regresos que son sensibles.

La vuelta de Mercado al mediocampo tras cumplir con la sanción por acumulación de amarillas es una de las novedades salientes. iría por Pelaitay que jugó el miércoles ante Tristán Suárez, mientras que Nazareno Funez arrancaría como titular en el ataque ya totalmente repuesto de su lesión.

Acosta seguirá por Jaurena que debió salir antes resentido de su lesión, mientras que el fondo no presentaría mayores variantes.

San Martín necesita meter los tres puntos para terminar de afirmarse en la zona de Reducido. Maipú y Colegiales lo acechan a solo dos unidades y eso, es un riesgo demasiado importante.