    • 16 de septiembre de 2026 - 07:00

    San Martín recibe a Tristán Suárez con mucho en juego en el Pueblo Viejo

    Este miércoles, el Verdinegro actualiza su agenda desde las 15 ante uno de los líderes de la Primera Nacional.

    Goleador. Nazareno Funez estaría de regreso en el ataque de San Martín que se juega todo contra Tristán Suárez en Concepción.

    Goleador. Nazareno Funez estaría de regreso en el ataque de San Martín que se juega todo contra Tristán Suárez en Concepción.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Pasaron casi dos meses, pero este miércoles será el día. Aquel 20 de julio debió ser día de la fecha 21 en la Zona B de la Primera Nacional para San Martín pero el regreso del seleccionado argentino desde Estados Unidos, cambió todo. Quedó pospuesto el cruce contra Tristán Suárez y ahora se dará, con condimentos extras en medio de la recta final.

    Leé además

    san martin le apunta a tristan suarez y quiere el hilario sanchez a pleno

    San Martín le apunta a Tristán Suárez y quiere el "Hilario Sánchez" a pleno
    Caída. San Martín perdió en Quilmes pero ya se metió en el próximo desafío que es el líder Tristán Suarez este miércoles en el Pueblo Viejo.

    Recta final para San Martín con ocho escalones para pelear por ese ascenso tan esperado

    San Martín metió siete fechas sin derrotas, cuatro triunfos consecutivos y se acomodó en zona de Reducido en estos casi dos meses esperando a Tristán. Pero claro, vino la caída en Quilmes y el partido de este miércoles tiene otro umbral. Es que Tristán Suárez llega como uno de los líderes de la Zona B, con un ex-San Martín al frente como Pancho Martínez y con el clima al menos enrarecido por la trascendencia pública de una investigación externa en el Verdinegro relacionado con apuestas, aunque aclarando que nada tiene que ver con este plantel.

    Con todo ese escenario, San Martín sabe que una victoria alcanzaria la sexta posición en la tabla y consolidaría sus aspiraciones de clasificación para encarar las siete fechas que restarán hasta el final de la etapa clasificatoria. Tristán Suárez con solo empatar quedaría solo en la cima, dejando atrás a Gimnasia de Jujuy que hoy lo tiene igualado.

    Será mucho más que un partido para el Verdinegro. Buscar la recuperación tras perder en Quilmes, aprovechar la localía, medirse contra el puntero y despejar todas las dudas son parte de la mochila con la que entrará este miércoles al estadio Hilario Sánchez.

    En lo futbolístico, se espera el regreso del goleador Nazareno Funez como gran novedad en San Martín. No estuvo en los dos últimos encuentros y se sintió. Otro de los que puede regresar es el lateral sanjuanino Hernán Zuliani, mientras que será ausencia el central Manuel Cocca expulsado en Quilmes. El resto, sin demasiadas variantes con la opción de que Seba Jaurena arranque de titular tras su vuelta después de la lesión.

    Tristán Suárez viene de un empate en Salta y Pancho Martínez repetiría la misma formación que jugó en el Norte y formaría con: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Diego Mastrángelo; Nicolás Del Priore, Marcos Enrique, Diego Becker, Kevin Colli; Manuel Guillén y Agustín Gallo.

    DOMINGO COLEGIALES

    San Martín volverá a ser local en el Pueblo Viejo este próximo domingo cuando reciba a Colegiales por la fecha 30, a partir de las 17. El detalle de la jornada completa es el siguiente:

    Zona A

    Sábado 19 de septiembre

    15: Acassuso vs Mitre (SdE)

    15.30: Ferro vs Ciudad de Bolívar

    15.30: San Telmo vs All Boys

    15.30: San Miguel vs All Boys

    Domingo 20 de septiembre

    15: Morón vs Godoy Cruz

    16: Deportivo Madryn vs Racing de Córdoba

    16.30: Colón vs Los Andes

    17: Central Norte vs Defensores de Belgrano

    17: Chaco For Ever vs Almirante Brown

    Zona B

    Sábado 19 de septiembre

    16: Temperley vs Almagro

    16: Atlético Rafaela vs San Martín (Tucumán)

    Domingo 20 de septiembre

    15: Agropecuario vs Gimnasia y Tiro (Salta)

    15: Chacarita vs Quilmes

    16.30: Deportivo Maipú vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

    17: San Martín (San Juan) vs Colegiales

    17: Atlético Güemes (Sde) vs Midland

    Lunes 21 de septiembre

    15: Tristán Suárez vs Atlanta

    17: Chicago vs Patronato

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Intento. Genaro Rossi escapa a la marca de Ortega. En Quilmes, San Martín no pudo sumar.

    La racha positiva de San Martín se le terminó en Quilmes que no perdonó

    San Martín perdió 1-0 frente a Quilmes y quedó 7mo en su zona. 

    San Martín no pudo en Quilmes y dejó pasar una chance clave para acercarse a la punta

    la reserva de san martin empato ante defensa y justicia y sumo un punto en chimbas

    La Reserva de San Martín empató ante Defensa y Justicia y sumó un punto en Chimbas

    Conocido. Adrián Franklin estará a cargo del partido entre Quilmes y San Martín de este sábado.

    San Martín: Adrián Franklin será el juez para la visita a Quilmes