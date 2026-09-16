San Martín recibe a Tristán Suárez con mucho en juego en el Pueblo Viejo

Este miércoles, el Verdinegro actualiza su agenda desde las 15 ante uno de los líderes de la Primera Nacional.

Goleador. Nazareno Funez estaría de regreso en el ataque de San Martín que se juega todo contra Tristán Suárez en Concepción.

Pasaron casi dos meses, pero este miércoles será el día. Aquel 20 de julio debió ser día de la fecha 21 en la Zona B de la Primera Nacional para San Martín pero el regreso del seleccionado argentino desde Estados Unidos, cambió todo. Quedó pospuesto el cruce contra Tristán Suárez y ahora se dará, con condimentos extras en medio de la recta final.

San Martín metió siete fechas sin derrotas, cuatro triunfos consecutivos y se acomodó en zona de Reducido en estos casi dos meses esperando a Tristán. Pero claro, vino la caída en Quilmes y el partido de este miércoles tiene otro umbral. Es que Tristán Suárez llega como uno de los líderes de la Zona B, con un ex-San Martín al frente como Pancho Martínez y con el clima al menos enrarecido por la trascendencia pública de una investigación externa en el Verdinegro relacionado con apuestas, aunque aclarando que nada tiene que ver con este plantel.

Con todo ese escenario, San Martín sabe que una victoria alcanzaria la sexta posición en la tabla y consolidaría sus aspiraciones de clasificación para encarar las siete fechas que restarán hasta el final de la etapa clasificatoria. Tristán Suárez con solo empatar quedaría solo en la cima, dejando atrás a Gimnasia de Jujuy que hoy lo tiene igualado.

Será mucho más que un partido para el Verdinegro. Buscar la recuperación tras perder en Quilmes, aprovechar la localía, medirse contra el puntero y despejar todas las dudas son parte de la mochila con la que entrará este miércoles al estadio Hilario Sánchez.

En lo futbolístico, se espera el regreso del goleador Nazareno Funez como gran novedad en San Martín. No estuvo en los dos últimos encuentros y se sintió. Otro de los que puede regresar es el lateral sanjuanino Hernán Zuliani, mientras que será ausencia el central Manuel Cocca expulsado en Quilmes. El resto, sin demasiadas variantes con la opción de que Seba Jaurena arranque de titular tras su vuelta después de la lesión.