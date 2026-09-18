Los Hornos Ceferino cierra el calendario del MTB San Martín-Angaco

Este domingo, la gran prueba del mountain bike a partir de las 9 con la primera largada.

Final. Los Hornos Ceferino marcará el final de la temporada del MTB San Martín-Angaco este próximo domingo.

El ritmo de trabajo de toda la temporada fue intenso y sin pausas para el club MTB San Martín-Angaco que diagramó su calendario y este domingo, le pondrá fin con la realización de la carrera Los Hornos Ceferino, en ese mágico escenario del pedemonte del Pie de Palo.

Será a partir de las 9 cuando se ponga en marcha la primera manga, dentro de los 32K con la partida de Menores, Cadetes y Promo A. Luego vendrán Promocional y Varones B, más tarde Promocionales Damas A, B y C además de Damas Juveniles. Cerrando este primer grupo irá la Master E1.

Luego, desde las 9,30 llegará el turno para los competidores que harán los 52K. Partirán primero las E-Bike y luego, los más picantes: Elite, Juveniles y Sub 23. Posteriormente, todos los Master desde los A a los D y cerrando, las Damas Competitivas.

Sobre el mediodía, la Competencia Kids con tres categorías: una de 9 a 12 años, la otra de 6 a 8 años y la menor, de 3 a 5 años. Todas a partir de las 13. Finalmente, sobre las 13,40 comenzará la entrega de los premios y los podios.

El MTB San Martín-Angaco ya estuvo acreditando a los competidores inscriptos este viernes en la sede de la Bicicletería García Bike en Albardón, pero informaron que quienes no lo puedan hacer por razones de distancia, podrán acreditarse este domingo desde las 8.