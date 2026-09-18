Así está la pelea por las copas Sudamericana y Libertadores: las posiciones del Clausura y la tabla anual

El Torneo Clausura 2026 entró en una etapa decisiva. La décima fecha comenzó este viernes con el 2-2 entre Central Córdoba y Defensa y Justicia , y todavía quedan siete jornadas para definir los equipos que avanzarán a los playoffs, los campeones y buena parte de los clasificados a las copas internacionales del próximo año.

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La tabla anual adquiere especial importancia en este tramo de la temporada. Según el esquema de clasificación vigente, la Copa Libertadores 2027 tendrá como representantes a los campeones del Apertura y el Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados en la acumulada.

Actualmente, los tres primeros puestos de esa tabla son ocupados por Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez , que aparecen en zona de clasificación directa al máximo certamen continental.

Por su parte, la Copa Sudamericana 2027 otorgará sus lugares a los equipos ubicados entre el cuarto y el noveno puesto de la tabla anual, teniendo en cuenta las plazas que se liberen por los clubes que ya tengan asegurada su participación en la Libertadores.

En esa pelea aparecen actualmente Boca Juniors, Rosario Central, River Plate, Gimnasia de La Plata, Estudiantes de La Plata e Instituto .

Boca y River, atentos a la tabla anual

Los dos grandes del fútbol argentino todavía tienen margen para escalar posiciones en la acumulada. Boca viene de derrotar 3-1 a Central Córdoba y tiene por delante un duelo importante ante San Lorenzo, mientras que River recibirá este sábado a Huracán.

El equipo de Núñez atraviesa además una racha positiva en el campeonato después de encadenar tres triunfos, mientras que Boca también continúa con actividad internacional y deberá administrar su calendario en el tramo final del año.

La décima fecha tendrá varios cruces que pueden modificar la pelea. Entre ellos aparecen Rosario Central-Argentinos, San Lorenzo-Boca, River-Huracán, Unión-Independiente y Barracas Central-Independiente Rivadavia.

La lucha por entrar a los playoffs

Además de la clasificación internacional, los equipos disputan en el Clausura un lugar entre los ocho mejores de cada zona, que accederán a la siguiente instancia del campeonato.

La competencia mantiene una marcada paridad y cada jornada puede generar modificaciones tanto en la parte alta como en los puestos de clasificación. Con siete fechas todavía por jugar, varios equipos mantienen posibilidades de avanzar.

En la parte baja, en tanto, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi aparecen entre los equipos más comprometidos en la pelea por evitar el descenso a la Primera Nacional.

La fecha 10 del Torneo Clausura

Viernes 18: Racing-Sarmiento y Central Córdoba-Defensa y Justicia (2-2).

Sábado 19: Gimnasia La Plata-Banfield, Gimnasia de Mendoza-Riestra, Unión-Independiente, River-Huracán e Instituto-Talleres.

Domingo 20: San Lorenzo-Boca, Rosario Central-Argentinos, Platense-Newell's, Belgrano-Estudiantes de Río Cuarto y Vélez-Tigre.

Lunes 21: Aldosivi-Atlético Tucumán, Barracas Central-Independiente Rivadavia y Lanús-Estudiantes de La Plata.