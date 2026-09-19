    • 19 de septiembre de 2026 - 18:44

    Fiesta de goles, color y calor en el esperado estreno de la Liga F7

    Este sábado se disputó la primera fecha de la Liga F7, auspiciada por DIARIO DE CUYO.

    image
    Por Federico Frias

    (FOTOS: Daniel Arias - DIARIO DE CUYO)

    Leé además

    SOCIOS. María Emilia Colombo y Andrés Beatrice. (FOTOS: Daniel Arias - DIARIO DE CUYO)

    La Liga F7 enciende la pasión de más de 600 jugadoras: arranca el torneo femenino más grande de San Juan

    Por Federico Frias
    Triunfo. Atlético Marquesado se hizo fuerte en su cancha. Venció a Atenas y se afirmó en zona de Reducido.

    Torneo Clausura: Maquesado no perdonó de local y se afirma arriba

    Por Ariel Poblete

    Bajo un sol radiante que convirtió la tarde de este sábado en una calurosa previa primaveral, el fútbol femenino sanjuanino vivió una jornada inaugural inolvidable. El predio Elite Club, en Rawson, abrió sus puertas para el esperado debut del Torneo Clausura de la Liga F7. El marco fue imponente: cientos de familias, amigos y simpatizantes colmaron cada rincón del flamante recinto para acompañar con entusiasmo el rodar de la pelota.

    Anita Iglesias, Delfina Campos y Sofía Torres posan para la cámara de DIARIO DE CUYO. Delfi juega en Olimpo Team en la categoría B y Sofía lo hace para Ankara en la A, mientras que Anita ayer fue a acompañar a sus amigas. Por ende, tuvo que alentar a dos equipos distintos. Las tres disfrutaron de una gran jornada.

    Anita Iglesias, Delfina Campos y Sofía Torres posan para la cámara de DIARIO DE CUYO. Delfi juega en Olimpo Team en la categoría B y Sofía lo hace para Ankara en la A, mientras que Anita ayer fue a acompañar a sus amigas. Por ende, tuvo que alentar a dos equipos distintos. Las tres disfrutaron de una gran jornada.

    Desde muy temprano, el colorido de las camisetas, las banderas, los cantos de aliento y los infaltables termos de mate invadieron las instalaciones. Frente a las elevadas temperaturas de la tarde, el público buscó refugio estratégico debajo de sombrillas y en el pintoresco sector arbolado del complejo, cuyas sombras se transformaron en las tribunas más codiciadas de la fecha. En tanto, dentro del campo de juego, casi 600 futbolistas repartidas en 35 equipos dieron rienda suelta a la pasión en los primeros cruces de las tres divisionales.

    Los Orrego se fueron bien preparados para apoyar a dos integrantes de la familia. Javier Orrego y Mabel Ortega, los papás, lideraron el picnic desde donde alentaron a su hija Valentina (Constructoras de la categoría C) y a Julieta Campos (Los Ángeles, de la B), novia de su hijo Gonzalo. ¡Menos mal que no se enfrentan!

    Los Orrego se fueron bien preparados para apoyar a dos integrantes de la familia. Javier Orrego y Mabel Ortega, los papás, lideraron el picnic desde donde alentaron a su hija Valentina (Constructoras de la categoría C) y a Julieta Campos (Los Ángeles, de la B), novia de su hijo Gonzalo. ¡Menos mal que no se enfrentan!

    El estreno del predio superó las expectativas de sus fundadores, María Emilia Colombo y Andrés Beatrice. Las deportistas destacaron el impecable estado de las cuatro canchas de césped natural y la comodidad de las instalaciones, que incluyeron vestuarios de material, sanitarios equipados y una salita de primeros auxilios. Durante los descansos entre partidos, el amplio buffet climatizado se convirtió en el punto de reunión obligado para refrescarse y compartir las primeras sensaciones de la fecha.

    La casaca número 8 del equipo Necaxa, de la categoría C, está ocupada por Luz Jofré, quien ayer tuvo el apoyo incondicional de su familia. Detrás del alambrado estuvieron gritando por ella su papá Marcos y sus hermanos Milagros y Nazareno, que... ¡hasta se hicieron su camiseta! Sí, también llevan la 8 en la espalda.

    La casaca número 8 del equipo Necaxa, de la categoría C, está ocupada por Luz Jofré, quien ayer tuvo el apoyo incondicional de su familia. Detrás del alambrado estuvieron gritando por ella su papá Marcos y sus hermanos Milagros y Nazareno, que... ¡hasta se hicieron su camiseta! Sí, también llevan la 8 en la espalda.

    La jornada sabatina concluyó entre aplausos, abrazos y el aliento incondicional desde los alambrados perimetrales. Con una organización de primer nivel, una convocatoria masiva y un clima festivo de principio a fin, la Liga F7 confirmó su liderazgo absoluto en el deporte amateur sanjuanino. El fútbol femenino estrenó casa propia y celebró un sábado histórico a puro gol, color y camaradería.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    golpe en el monumental: huracan le gana a river 1-0

    Golpe en el Monumental: Huracán le gana a River 1-0

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Regreso. Tras el paréntesis de dos semanas, este doimingo vuelve la Pista al Velódromo Chancay en Pocito.

    Temporada de Pista: Olimpia le rinde su homenaje a Jorge Otarola

    Por Redacción Diario de Cuyo
    lionel messi tendra su ultimo partido con la seleccion argentina en el monumental y ya se conocen los precios

    Lionel Messi tendrá su último partido con la Selección Argentina en el Monumental y ya se conocen los precios

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Foto: Gentileza De Local 

    Con una ráfaga de goles en el final, Trinidad venció Juventud Zondina y se metió en los PlayOff del Clausura

    Por Redacción Diario de Cuyo