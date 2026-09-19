Fiesta de goles, color y calor en el esperado estreno de la Liga F7

(FOTOS: Daniel Arias - DIARIO DE CUYO)
Este sábado se disputó la primera fecha de la Liga F7, auspiciada por DIARIO DE CUYO.
(FOTOS: Daniel Arias - DIARIO DE CUYO)
Bajo un sol radiante que convirtió la tarde de este sábado en una calurosa previa primaveral, el fútbol femenino sanjuanino vivió una jornada inaugural inolvidable. El predio Elite Club, en Rawson, abrió sus puertas para el esperado debut del Torneo Clausura de la Liga F7. El marco fue imponente: cientos de familias, amigos y simpatizantes colmaron cada rincón del flamante recinto para acompañar con entusiasmo el rodar de la pelota.
Desde muy temprano, el colorido de las camisetas, las banderas, los cantos de aliento y los infaltables termos de mate invadieron las instalaciones. Frente a las elevadas temperaturas de la tarde, el público buscó refugio estratégico debajo de sombrillas y en el pintoresco sector arbolado del complejo, cuyas sombras se transformaron en las tribunas más codiciadas de la fecha. En tanto, dentro del campo de juego, casi 600 futbolistas repartidas en 35 equipos dieron rienda suelta a la pasión en los primeros cruces de las tres divisionales.
El estreno del predio superó las expectativas de sus fundadores, María Emilia Colombo y Andrés Beatrice. Las deportistas destacaron el impecable estado de las cuatro canchas de césped natural y la comodidad de las instalaciones, que incluyeron vestuarios de material, sanitarios equipados y una salita de primeros auxilios. Durante los descansos entre partidos, el amplio buffet climatizado se convirtió en el punto de reunión obligado para refrescarse y compartir las primeras sensaciones de la fecha.
La jornada sabatina concluyó entre aplausos, abrazos y el aliento incondicional desde los alambrados perimetrales. Con una organización de primer nivel, una convocatoria masiva y un clima festivo de principio a fin, la Liga F7 confirmó su liderazgo absoluto en el deporte amateur sanjuanino. El fútbol femenino estrenó casa propia y celebró un sábado histórico a puro gol, color y camaradería.