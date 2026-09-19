Fiesta de goles, color y calor en el esperado estreno de la Liga F7

(FOTOS: Daniel Arias - DIARIO DE CUYO)

Bajo un sol radiante que convirtió la tarde de este sábado en una calurosa previa primaveral, el fútbol femenino sanjuanino vivió una jornada inaugural inolvidable. El predio Elite Club, en Rawson, abrió sus puertas para el esperado debut del Torneo Clausura de la Liga F7. El marco fue imponente: cientos de familias, amigos y simpatizantes colmaron cada rincón del flamante recinto para acompañar con entusiasmo el rodar de la pelota.

Anita Iglesias, Delfina Campos y Sofía Torres posan para la cámara de DIARIO DE CUYO. Delfi juega en Olimpo Team en la categoría B y Sofía lo hace para Ankara en la A, mientras que Anita ayer fue a acompañar a sus amigas. Por ende, tuvo que alentar a dos equipos distintos. Las tres disfrutaron de una gran jornada. Desde muy temprano, el colorido de las camisetas, las banderas, los cantos de aliento y los infaltables termos de mate invadieron las instalaciones. Frente a las elevadas temperaturas de la tarde, el público buscó refugio estratégico debajo de sombrillas y en el pintoresco sector arbolado del complejo, cuyas sombras se transformaron en las tribunas más codiciadas de la fecha. En tanto, dentro del campo de juego, casi 600 futbolistas repartidas en 35 equipos dieron rienda suelta a la pasión en los primeros cruces de las tres divisionales.

Los Orrego se fueron bien preparados para apoyar a dos integrantes de la familia. Javier Orrego y Mabel Ortega, los papás, lideraron el picnic desde donde alentaron a su hija Valentina (Constructoras de la categoría C) y a Julieta Campos (Los Ángeles, de la B), novia de su hijo Gonzalo. ¡Menos mal que no se enfrentan! El estreno del predio superó las expectativas de sus fundadores, María Emilia Colombo y Andrés Beatrice. Las deportistas destacaron el impecable estado de las cuatro canchas de césped natural y la comodidad de las instalaciones, que incluyeron vestuarios de material, sanitarios equipados y una salita de primeros auxilios. Durante los descansos entre partidos, el amplio buffet climatizado se convirtió en el punto de reunión obligado para refrescarse y compartir las primeras sensaciones de la fecha.