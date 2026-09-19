Gran triunfo de Universitario: ganó a Teqüe con bonus y sigue firme en el Top 8 Oro

A fuerza de scrum, contundencia ofensiva y gran juego en el segundo tiempo, Universitario derrotó a Teqüe en General Ortega. El triunfo le permite sumar cinco unidades vitales para mantenerse en la pelea grande del Regional Cuyano.

En una sólida producción colectiva que se destrabó con contundencia en el complemento, Universitario se despachó este sábado con un gran triunfo como visitante al derrotar por 47 a 28 a Teqüe en General Ortega, en el marco de la 11ª fecha del Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano. El quince sanjuanino hizo valer su supremacía en las formaciones fijas, edificó una victoria clave e abrochó el punto bonus ofensivo para mantenerse firmemente en la pelea grande del certamen.

El encuentro comenzó con un trámite disputado y de desarrollo equilibrado. En la primera etapa, el conjunto mendocino logró encontrar espacios para lastimar por el centro de la cancha y supo capitalizar algunas desconcentraciones defensivas de la visita, lo que se reflejó en un parcial adverso para los sanjuaninos que se fueron al descanso perdiendo por 21 a 14. Pese a esto, la "U" ya esbozaba diferencias importantes a través de la obtención, imponiendo condiciones tanto en el scrum como en el line, aunque con dificultades para vulnerar la resistencia local.

El quiebre en el complemento y el festejado bonus La historia cambió drásticamente en la segunda mitad. El conjunto sanjuanino ajustó las piezas en defensa, redujo los márgenes de error y asumió el control absoluto del ritmo del juego. A partir de una sólida base en la obtención, los forwards y los backs comenzaron a conectar con mayor fluidez, imprimiendo amplitud y profundidad al ataque.

Con el correr de los minutos, ese dominio territorial y anímico se tradujo en el tanteador. Los tries empezaron a sucederse uno tras otro, desarticulando a un elenco mendocino que perdió protagonismo y peso ofensivo. Sobre el cierre, una brillante jugada colectiva iniciada desde el propio campo coronó la tarde y le otorgó a Universitario la conquista faltante para asegurar el ansiado punto bonus ofensivo.

Con esta victoria con chapa de candidato, la "U" se adueña de cinco unidades vitales que lo potencian en la tabla de posiciones, justo cuando el torneo comienza a transitar su recta final y decisiva.