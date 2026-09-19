Huracán venció 2-1 a River, le quitó el invicto a Ponzio y encendió las alarmas por lesiones

El Millonario cayó 2-1 ante el Globo en el Monumental y perdió el invicto bajo la conducción de Leonardo Ponzio. El partido dejó preocupación de cara a la Selección por las lesiones de Thiago Almada y Tobías Andrada en la primera mitad.

En un partidazo disputado en el estadio Monumental por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, Huracán dio el golpe como visitante y derrotó por 2 a 1 a River Plate. El conjunto de Parque Patricios se quedó con tres puntos de hondo calado en Núñez gracias a las conquistas de Óscar Cortés y del ex Boca Lucas Blondel, mientras que Tomás Galván había anotado la igualdad transitoria para el Millonario.

El encuentro, además de cortarle el invicto al ciclo conducido tácticamente por Leonardo Ponzio, dejó secuelas físicas complejas para el dueño de casa: durante la primera mitad, Thiago Almada y Tobías Andrada debieron abandonar el campo de juego por sendas lesiones, encendiendo las alarmas también en la Selección Argentina, ya que ambos futbolistas se encuentran convocados al combinado nacional.

El desarrollo de las emociones y el golpe del Globo El desarrollo del juego mostró paridad y momentos de alto voltaje desde el inicio. Sin embargo, la visita supo aprovechar sus momentos de lucidez ofensiva y la eficacia frente al arco custodiado por el fondo local. Cuando el trámite se tornaba disputado y las piernas comenzaban a pesar, apareció la jerarquía individual para destrabar el marcador en favor de los dirigidos por el cuerpo técnico visitante.

River intentó reaccionar tras el traspié inicial y encontró respuestas en los pies de Tomás Galván, quien estampó el 1-1 parcial que ilusionaba a los hinchas locales con dar vuelta la historia en el complemento. No obstante, en la segunda etapa, una aparición clave del ex Boca Lucas Blondel sentenció el 2-1 definitivo para el Globo, que supo aguantar los embates finales de un Millonario desdibujado por las urgencias y golpeado por las tempraneras bajas de sus figuras.