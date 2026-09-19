Por el viento Zonda, reprogramaron la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil en Rawson

La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil, uno de los encuentros tradicionales de Médano de Oro, no se realizará este domingo debido al alerta por viento Zonda intenso previsto para la jornada. La Municipalidad de Rawson confirmó que la celebración fue reprogramada para el domingo 4 de octubre.

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La decisión fue adoptada con el objetivo de priorizar la seguridad de vecinos, productores, emprendedores, artistas, trabajadores y visitantes que participan de la fiesta, ante las condiciones meteorológicas anunciadas para este 20 de septiembre.

Con el cambio de fecha, la celebración volverá a reunir a la comunidad alrededor de la producción local, la gastronomía y las tradiciones de Médano de Oro, con una jornada que mantendrá las principales propuestas previstas originalmente.

Entre las actividades se encuentra la participación de productores y emprendedores, una feria con diferentes propuestas y ranchos de comidas, además de espectáculos y actividades culturales y recreativas.

Uno de los momentos más esperados será nuevamente el Concurso al Mejor Plato, junto con la elaboración del risotto con espárragos más grande del mundo, una de las principales atracciones gastronómicas de la fiesta y que contempla la preparación de miles de porciones para compartir.

Nueva fecha y lugar

La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil se realizará el domingo 4 de octubre en el Predio Gaucho José Dolores, ubicado sobre Ramón Franco entre calles 4 y 5, en Médano de Oro.

Desde la Municipalidad de Rawson agradecieron la comprensión de la comunidad ante la suspensión y destacaron que la reprogramación permitirá mantener la celebración en condiciones adecuadas para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de todas las actividades previstas.

La nueva fecha permitirá así mantener en agenda una fiesta que busca poner en valor la producción agrícola, los sabores locales y la identidad cultural de Médano de Oro.