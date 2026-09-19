Defensa al Consumidor activa acciones con bancos para acompañar a sanjuaninos endeudados

Desde el organismo detallaron que, si bien no pueden intervenir en un acuerdo entre privados, buscan las maneras de acompañar a los sanjuaninos ante el incremento de endeudamiento que preocupa a nivel nacional.

El endeudamiento familiar es un tema que ha tomado cada vez más protagonismo en la agenda diaria. Con proyectos presentados a nivel nacional y local vinculados a acompañar a las familias que se encuentran en mora, desde Defensa al Consumidor, debido a la cantidad de consultas y reclamos recibidos, decidieron iniciar acciones vinculadas con distintas entidades financieras para acompañar a las familias sanjuaninas.

“Si bien no tenemos injerencia en regular la actividad bancaria, si en el deber de información”, aseguró la titular del organismo, Fabiana Carrizo, en comunicación con DIARIO DE CUYO. Con más de 4.000 denuncias recibidas por distintos motivos, las entidades bancarias lideran el ranking de reclamos en San Juan. En ese universo, varias son las consultas que se enfocan en el tema crediticio. Requisitos, porcentajes de intereses, desconocimiento sobre duración de préstamo o forma de pago son parte de las dudas que generalmente trasladan los sanjuaninos.

Ante el auge de consultas, y entendiendo que el endeudamiento es un tema que está tomando una mayor dimensión, la decisión de Defensa al Consumidor fue actuar como asesores ante dudas. Es por ello que desde el organismo se ha requerido a las entidades bancarias y financieras información en torno a los créditos que ofrecen. “No podemos regular, pero con la información podemos actuar de otra forma”, precisó Carrizo.

Para la funcionaria, en la mayoría de los casos hay un desconocimiento de parte de los sanjuaninos que solicitan créditos a bancos o entidades financieras. La conocida popularmente como “letra chica” suele ser uno de los problemas actuales. De todas maneras, entendiendo que parte de la responsabilidad del organismo es actuar con información, es que se espera la información solicitada a bancos para poder elevar luego el informe al Banco Central de la República Argentina.

De acuerdo a lo que explicó Carrizo, la intención es que desde el BCRA se expidan en torno a si la información elevada es correcta en torno a tasas de intereses, por ejemplo. “Si el Banco Central nos dice que tienen que pedir ciertos requisitos y se establece un porcentaje que es excedido por los bancos lo tomaremos como abusivos y ahí podemos actuar de otra forma. Si observamos alguna irregularidad podemos derivar el caso a la Justica desde la Dirección”, aseguró la titular del organismo.