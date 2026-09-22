Los salarios le ganaron a la inflación por cuarto mes consecutivo: subieron 2,8% en julio, según el INDEC

Los salarios volvieron a ganarle a la inflación durante el mes de julio, al registrar un incremento general del 2,8%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el índice de ingresos acumula cuatro meses consecutivos de recuperación por encima del costo de vida.
En el desglose del informe oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio se ubicó en el 2,1%, mientras que todos los tipos de salarios se posicionaron por encima de ese porcentaje.
Desempeño por sectores
El impulso de los ingresos estuvo traccionado principalmente por el sector informal y el empleo estatal:
Privado no registrado: Registró la mayor suba del mes con un 3,9%, consolidando una tendencia de incrementos que se ubican cómodamente por encima de la inflación mensual.
Sector público: Experimentó un incremento del 3%. En el desglose interno, el sector provincial subió un 3,2% (acumulando un 20% respecto a diciembre) y el nacional trepó un 3,9% (con un acumulado del 18,1%).
Privado registrado: Anotó un alza del 2,3%, encadenando su segundo mes consecutivo por encima de la evolución general de precios.
Acumulado y variación interanual
En la medición interanual, el índice general de salarios marcó un incremento del 36,2%, superando también la evolución inflacionaria de ese período.
Por su parte, el acumulado del año mostró una variación positiva del 21,8% frente al 19,3% que arrojó el IPC durante el tramo enero-julio, reflejando una leve recuperación del poder de compra real de los trabajadores en el transcurso del año.