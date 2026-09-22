    • 22 de septiembre de 2026 - 17:12

    Los salarios le ganaron a la inflación por cuarto mes consecutivo: subieron 2,8% en julio, según el INDEC

    Todos los sectores registraron incrementos superiores al Índice de Precios al Consumidor, que fue del 2,1% en el séptimo mes del año. El sector privado no registrado lideró las subas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los salarios volvieron a ganarle a la inflación durante el mes de julio, al registrar un incremento general del 2,8%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el índice de ingresos acumula cuatro meses consecutivos de recuperación por encima del costo de vida.

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    En el desglose del informe oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio se ubicó en el 2,1%, mientras que todos los tipos de salarios se posicionaron por encima de ese porcentaje.

    Desempeño por sectores

    El impulso de los ingresos estuvo traccionado principalmente por el sector informal y el empleo estatal:

    Privado no registrado: Registró la mayor suba del mes con un 3,9%, consolidando una tendencia de incrementos que se ubican cómodamente por encima de la inflación mensual.

    Sector público: Experimentó un incremento del 3%. En el desglose interno, el sector provincial subió un 3,2% (acumulando un 20% respecto a diciembre) y el nacional trepó un 3,9% (con un acumulado del 18,1%).

    Privado registrado: Anotó un alza del 2,3%, encadenando su segundo mes consecutivo por encima de la evolución general de precios.

    Acumulado y variación interanual

    En la medición interanual, el índice general de salarios marcó un incremento del 36,2%, superando también la evolución inflacionaria de ese período.

    Por su parte, el acumulado del año mostró una variación positiva del 21,8% frente al 19,3% que arrojó el IPC durante el tramo enero-julio, reflejando una leve recuperación del poder de compra real de los trabajadores en el transcurso del año.

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