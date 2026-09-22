Con los últimos cambios en los calendarios de facturación y servicios, miles de usuarios corren el riesgo de pagar multas o perder subsidios si no revisan el estado de su cuenta antes de esta fecha límite.

Alerta por vencimientos de fin de mes: el trámite clave que hay que hacer para evitar recargos

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A pocos días de que finalice el mes, se acumula una serie de vencimientos cruciales que impactan directamente en el bolsillo. Tanto la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como las principales empresas de servicios públicos fijaron fechas límite durante esta semana para la regularización de pagos, declaración de facturación y actualización de datos segmentados.

Superar estos plazos sin realizar los ajustes correspondientes no solo implica la aplicación automática de intereses moratorios, sino también la posible suspensión de beneficios o la reclasificación de categorías.

1. Declaraciones y facturación: qué revisar en la clave fiscal Para monotributistas y autónomos, los últimos días del mes exigen verificar que la emisión de comprobantes coincida con la escala vigente.

Comprobantes pendientes: Emitir facturas con fecha del mes en curso para evitar desfasajes en la categorización del ciclo siguiente.

Planes de pago activos: Chequear que las cuotas adheridas al débito automático cuenten con saldo disponible en la cuenta bancaria para evitar que el plan caiga por falta de cobro. 2. Tarifas de servicios: la actualización del registro de subsidios Uno de los focos que registra mayor volumen de búsquedas en las últimas horas es la verificación del subsidio energético. Con los esquemas de segmentación vigentes:

Los usuarios que hayan cambiado de domicilio o modificado sus ingresos deben actualizar la declaración jurada antes del cierre del periodo de facturación.

Un error común es no verificar si la factura está a nombre del inquilino o del propietario, lo que puede derivar en la pérdida de la tarifa social o en aumentos intempestivos en la boleta del mes entrante. Dato útil: Se puede consultar el estado de cobertura o la categoría asignada ingresando directamente al portal oficial de cada prestadora con el número de cliente y el DNI del titular.