Vacaciones de verano: casi la mitad de los sanjuaninos afirma que no podrá viajar por la falta de dinero, según un sondeo

Un relevamiento refleja el fuerte impacto de la pérdida del poder adquisitivo y los cambios en los hábitos de consumo. Solo un 26,9% mantiene un esquema de ahorro sostenido para tomarse unos días de descanso.

Las vacaciones de verano, en jaque: casi la mitad de los sanjuaninos afirma que no podrá viajar por la falta de dinero, según un sondeo

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El impacto de la crisis económica y el reordenamiento de los presupuestos familiares vuelven a poner en duda los planes de descanso para la próxima temporada de verano. En un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la prudencia en los gastos no esenciales, viajar o tomarse unos días de vacaciones pasó de ser una costumbre anual a representar un esfuerzo financiero inalcanzable para un amplio sector de la población.

Así lo refleja una reciente encuesta de DIARIO DE CUYO que indaga sobre la capacidad de ahorro y la planificación de cara a los meses estivales. Ante la consulta "¿Estás ahorrando para las vacaciones de verano?", las respuestas revelan una brecha clara en el consumo y la planificación de los hogares.

El dato más contundente lo refleja la opción "No me voy a ir de vacaciones", que concentró el 46,4% de los votos (7.875 respuestas). Prácticamente la mitad de los participantes reconoce de antemano que no contempla la posibilidad de viajar ni de realizar erogaciones destinadas al turismo durante la temporada.

En tanto, entre quienes sí proyectan alguna escapada o viaje, la preparación financiera muestra marcadas matices:

El ahorro sostenido es minoritario: Un 26,9% (4.561 votos) señaló que viene guardando dinero desde hace tiempo, evidenciando que concretar un viaje requiere hoy de una previsión de largo plazo para amortiguar los costos turísticos.

Proyectos diferidos: Un 26,7% (4.526 votos) indicó que "todavía no, pero lo va a hacer". Este segmento expone la intención de tomarse días libres, aunque condicionado a la evolución de sus ingresos en los meses previos al inicio formal del verano. La prudencia define la temporada El resultado del sondeo se alinea con las proyecciones del sector turístico y comercial, donde predomina la cautela. Si bien un porcentaje relevante de la población conserva la intención o el hábito de vacacionar, la postergación del ahorro y el elevado número de familias que descartan salir de viaje dan cuenta de un presupuesto familiar cada vez más acotado, donde el consumo vinculado al ocio queda relegado frente a los gastos prioritarios del hogar.