Un descuido habitual al momento de pagar el resumen o elegir las cuotas puede generar un efecto bola de nieve en los intereses. Cuál es la regla de oro para evitarlo.

El error más común con la tarjeta de crédito que hace perder miles de pesos sin darte cuenta

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El uso de la tarjeta de crédito se convirtió en un aliado indispensable para organizar el presupuesto mensual. Sin embargo, una pequeña distracción en la fecha de vencimiento o al momento de interpretar el resumen de cuenta puede transformar esa herramienta financiera en una trampa de intereses acumulados.

Especialistas en finanzas personales advierten sobre un patrón repetido entre los usuarios: la confusión entre el pago mínimo, el pago parcial y el costo financiero total de la refinanciación.

El peligro de la "zona de confort" del pago mínimo El error principal no es solo abonar el pago mínimo en un momento de necesidad, sino hacerlo de manera recurrente sin calcular el impacto a mediano plazo.

Al abonar únicamente el monto mínimo sugerido por el banco:

Los intereses se multiplican: El saldo remanente pasa al ciclo siguiente acumulando tasas que, en términos anuales, pueden duplicar la deuda original.

Se reduce el límite disponible: El cupo para futuras compras queda bloqueado por la deuda acumulada, limitando la capacidad de pago ante una emergencia real.

Se genera un costo administrativo extra: Muchas entidades aplican cargos fijos por gestión de cobranza o mantenimiento de cuenta cuando el saldo no se cancela al 100%. Dato clave: Cancelar aunque sea un 10% u 15% por encima del pago mínimo reduce drásticamente el tiempo de liquidación de la deuda y evita que el costo financiero total devore el cupo del mes siguiente.