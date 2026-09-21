Ranking exportador: cómo se ubica San Juan en el mapa nacional gracias al impulso minero

El crecimiento de las exportaciones argentinas expone una realidad tan compleja como desigual: mientras algunas economías provinciales lograron ampliar sus ventas al exterior impulsadas por sus recursos estratégicos, otras retrocedieron o permanecen estancadas en niveles bajos. Ese contraste, que no es nuevo, se refleja con claridad al comparar lo que exportó Buenos Aires en un solo mes con lo que otras jurisdicciones vendieron al exterior en todo un año.

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En detalle, Buenos Aires exportó en agosto de 2026 un total de USD 2.805 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ese número imponente alcanza para superar el total exportado por otras 18 jurisdicciones en todo el 2025.

Dentro de ese heterogéneo panorama nacional, las cifras anuales del 2025 muestran realidades muy disimiles según el perfil productivo de cada región:

Entre Ríos: Facturó USD 2.115 millones por sus envíos al exterior.

San Juan: debido al fuerte impulso de su “boom minero”, la provincia alcanzó los USD 2.101 millones en el periodo, posicionándose firmemente en el top ten exportador gracias a la comercialización de metales preciosos.

Mendoza: Registró USD 1.539 millones.

Salta: Alcanzó los USD 1.432 millones.

Jujuy: Se ubicó en los USD 1.259 millones.

Otras jurisdicciones se mantienen por debajo de la línea de los USD 1.000 millones anuales:

La Pampa: USD 939 millones.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): USD 409 millones (casi siete veces menos de lo que la provincia de Buenos Aires exportó solo en agosto de 2026).

Catamarca: USD 402 millones.

La Rioja: USD 163 millones.

Las razones estructurales de la brecha

Parte de la marcada diferencia entre Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones responde directamente a la dimensión y estructura de su economía. Según estimaciones oficiales citadas por organismos de análisis fiscal, Buenos Aires aporta entre un 32% y un 35% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, la participación más alta entre las 24 jurisdicciones argentinas.

A ese factor macroeconómico se suma su peso demográfico: la provincia concentra cerca de 17,5 millones de habitantes, según los datos del Censo 2022, lo que la consolida simultáneamente como el principal mercado interno, la mayor base industrial y el motor agroindustrial del país, frente a economías regionales cuyo despegue descansa fuertemente en complejos específicos como la minería o las producciones primarias locales.