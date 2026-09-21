La metalurgia volvió a caer 6,1% y seis de cada diez máquinas están paradas

La industria metalúrgica profundizó su deterioro en agosto y volvió a ubicarse en niveles históricamente bajos. La actividad cayó 6,1% interanual y retrocedió además 3,9% frente a julio , con lo que acumuló una contracción de 5,6% en los primeros ocho meses de 2026 , de acuerdo con el último relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

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Uno de los datos más preocupantes volvió a aparecer en el uso de las plantas: la utilización de la capacidad instalada cayó al 39,6% , 5,2 puntos porcentuales por debajo del registro de un año atrás. En términos concretos, alrededor de seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar , un nivel que el sector compara con los observados a la salida de la pandemia de 2020.

La baja atravesó prácticamente todo el entramado metalúrgico. Los retrocesos interanuales más fuertes se registraron en Bienes de Capital, con una caída de 11,1%, y Fundición, con 7,9% , mientras que Carrocerías y Remolques descendió 6,6%, Autopartes 6,4%, Equipos Eléctricos 4,4% y Maquinaria Agrícola 2,7%. Las empresas señalaron entre los principales problemas la debilidad de la demanda y la falta de nuevos pedidos.

El deterioro también se sintió cuando se analiza a las empresas según las cadenas de valor que abastecen. Los proveedores vinculados a la Construcción retrocedieron 9,3% , mientras que aquellos asociados al Consumo Final cayeron 8,8% , confirmando que el freno no quedó concentrado en un único segmento industrial.

El menor nivel de actividad empezó a reflejarse con mayor claridad en el mercado laboral. El empleo metalúrgico cayó 2,5% interanual durante agosto y retrocedió 0,3% respecto del mes anterior, según el informe sectorial.

El panorama negativo se extendió además a las principales provincias con presencia metalúrgica. Entre Ríos registró la mayor caída, con 8,8%; Córdoba retrocedió 7,8% y Buenos Aires 7,3%, mientras que Santa Fe cayó 4,4% y Mendoza mostró una baja más moderada de 0,8%. En el caso bonaerense, el informe recogió referencias empresarias a menores pedidos y una mayor competencia importada.

A las dificultades productivas se sumó una señal financiera: el 10,3% de las empresas metalúrgicas registra atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con ADIMRA. El presidente de la entidad, Elio Del Re, advirtió que la producción continúa sin mostrar una recuperación significativa y que el bajo nivel de utilización de las fábricas impide visualizar por ahora un cambio claro de tendencia.

El dato de agosto profundizó así una tendencia que ya se había observado en julio, cuando la actividad había caído 4,4% interanual y la capacidad instalada se encontraba en apenas 39,2%. Un mes después, la producción volvió a retroceder y el sector cerró agosto con menos actividad, menor utilización de las fábricas y una nueva caída del empleo.